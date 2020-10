Cinque oggetti interessanti per il Black Friday di Amazon

Per Amazon il Black Friday inizia prima quest’anno e non durerà solo un giorno ma 24. Senza particolari annunci, il colosso americano vuole accompagnare i clienti al 27 novembre, data ufficiale del Black Friday, con sconti imperdibili. Le offerte per ogni singolo prodotto, però, non dureranno per tutta la durata del Black Friday ma ha orari stabiliti. Il fatto positivo è che ogni giorno ci sono nuove offerte a cui dedicarsi cosicché da avere più tempo e più possibilità nell’acquistare i prodotti, ma attenzione: controllate bene gli sconti poiché a volte non sono convenienti come sembrano. Noi di Dailybest vi consigliamo quelli che, secondo noi, vale la pena acquistare.

HOMSCAM Cuffie Bluetooth 5.0

Stanchi dei nodi alle cuffie? Con gli auricolari wireless questo non sarà più un problema. Gli auricolari wireless della Homscam sono comodi e sono dotati di chip bluetooth 5.0 che permettono di mantenere la connessione stabile fino a 33 metri. Dal design elegante, potrete ascoltare la vostra musica preferita e parlare al telefono senza problemi.

Compra | su amazon

Castle Art Supplies Set da 120 matite colorate per artisti

Ci sono due tipi di persone: chi ama colorare e chi no. Se rientrate nei primi, Amazon ha lanciato una super offerta per gli amanti del colore: 120 matite della Castle in una confezione da collezione. Amate dagli artisti, queste matite potranno essere vostre a soli 37,99 euro anziché 47,99 euro.

Compra | su amazon

Sony DSC-HX90 Fotocamera Digitale Compatta

Se siete amanti della vecchia e buona macchina fotocamera compatta, dovete approfittare di quest’offerta. La macchina fotografica compatta della Sony ha uno zoom ottico di 30x e pesa solo 245 grammi. La potrete portare sempre con voi e costa solo 269,90 euro anziché 345,45 euro. L’offerta è valida solo per oggi.

Compra | su amazon

Mumm Grand Cordon Rosè Champagne

Viste le nuove restrizioni gli aperitivi tocca farli a casa. Se non volete privarvi di nulla, potete approfittare di quest’offerta. Lo Champagne Mumm è sempre stato tra i più apprezzati nella classe medio-borghese. Dal sapore fruttato e deciso, può essere vostro con uno sconto del 32% dal prezzo di lancio.

Compra | su amazon

Macchina Caffe Aicok, Macchina caffe Americano

L’Italia è la patria del caffè espresso, ma c’è chi preferisce quello americano. Anche se questi vengono definiti come traditori della patria, non temete, su Amazon c’è un’offerta imperdibile al quale non potete rinunciare. Fornita di un timer automatico che prepara il vostro caffè otto minuti prima del vostro risveglio, la macchina del caffè Aicok può essere vostra a soli 29,59 euro anziché 48,99 euro.

Compra | su amazon