Lidl continua a sorprendere il mercato con una strategia commerciale sempre più aggressiva, proponendo prodotti di alta qualità a prezzi decisamente competitivi. Questa volta, il colosso tedesco della grande distribuzione organizzata ha deciso di sfidare direttamente un gigante dell’elettrodomestico come Dyson, mettendo in vendita un asciugacapelli a ioni a un prezzo che ha dell’incredibile. La mossa ha già creato attese e code fuori dai supermercati, segno di un’attenzione crescente verso offerte che coniugano tecnologia e convenienza.

Lidl sfida Dyson con un asciugacapelli a ioni a meno di 12 euro

Lidl ha lanciato una promozione speciale sull’asciugacapelli a ioni CIEN Beauty – un prodotto che richiama le caratteristiche tecnologiche dell’iconico phon Dyson, ma a un costo irrisorio rispetto ai modelli originali. Il dispositivo è disponibile a soli 11,99 euro, una cifra che rende accessibile a tutti un apparecchio con funzioni professionali.

Il phon firmato CIEN Beauty offre tre livelli di temperatura, due velocità di asciugatura e la funzione cool shot per fissare la piega, completati da accessori come il beccuccio concentratore e il diffusore per capelli ricci o mossi. Questo set di caratteristiche, fino a poco tempo fa prerogativa esclusiva di dispositivi ben più costosi, rende il prodotto Lidl un’opzione estremamente interessante per chi desidera prendersi cura dei capelli senza esborsi elevati.

Il successo del phon Dyson si basa sull’innovativa tecnologia agli ioni che riduce l’umidità in eccesso, accelerando l’asciugatura e migliorando la lucentezza e la morbidezza dei capelli. Inoltre, combatte efficacemente l’elettricità statica e l’effetto crespo, sigillando le cuticole per un finish impeccabile.

Anche se il modello offerto da Lidl non può vantare esattamente la stessa tecnologia brevettata da Dyson, offre un’alternativa valida e funzionale per chi cerca risultati soddisfacenti senza dover investire centinaia di euro. Considerando che il modello Dyson può costare tra i 300 e i 400 euro, la proposta Lidl rappresenta una grande opportunità per ampliare il pubblico potenziale.

Lidl, non solo alimentari: una strategia vincente tra qualità e convenienza

L’offerta sull’asciugacapelli a ioni è solo l’ultimo esempio di come Lidl abbia progressivamente ampliato la propria offerta, superando la semplice distribuzione di prodotti alimentari. Oggi, i clienti trovano nei negozi della catena articoli per la casa, la bellezza, l’hi-tech e gli elettrodomestici di qualità elevata a prezzi accessibili.

I volantini settimanali di Lidl, come quello in vigore dal 15 settembre 2025, sono ormai attesi con grande entusiasmo e spesso portano a veri e propri assalti ai punti vendita. La strategia di proporre prodotti di marchi propri, come CIEN Beauty, permette a Lidl di mantenere prezzi bassi senza rinunciare a qualità e funzionalità, fidelizzando così una clientela sempre più ampia e variegata.

Questa politica commerciale aggressiva evidenzia la volontà di Lidl di competere con marchi specialistici e di settore, conquistando quote di mercato anche in segmenti tradizionalmente dominati da brand di fascia alta.

L’attesa per questa offerta ha già generato code e prenotazioni, con clienti pronti a dormire fuori dal supermercato pur di assicurarsi uno degli asciugacapelli più desiderati a un prezzo incredibile. Una dimostrazione che il mercato premia sempre di più l’innovazione accessibile e la possibilità di avere prodotti tecnologici di qualità a costi contenuti.