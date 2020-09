Finalmente il Gundam gigante muove i suoi primi passi

Nella baia di Yokohama, in Giappone, stanno costruendo un Gundam alto 18 metri e pesante 25 tonnellate. È in fase di test, ma pare funzioni alla perfezione. Di recente i tecnici gli hanno fatto muovere le braccia, lo hanno fatto camminare e inginocchiarsi, per la gioia della generazione di quelli che sono cresciuti a cartoni animati giapponesi negli anni ’80. Gli ideatori hanno curato ogni minimo dettaglio cercando di restare fedeli all’originale: è una replica in scala 1:1 del modello Mobile Suit Gundam RX-78-2 presente nell’anime del 1979.

Chi è Gundam?

Per i meno esperti in materia, Gundam è una serie mecha giapponese del 1979. Protagonisti sono dei robot antropomorfi da combattimento guidati da esseri umani. Le vicende sono ambientate in un futuro prossimo in cui l’umanità ha iniziato ad occupare lo spazio. Gundam ottiene popolarità in tutto il mondo: è considerato fondamentale per gli amanti del genere. La sua importanza è ben visibile nella cultura di massa. Pubblicità, gadget, citazioni, mostre hanno omaggiato e continuano ad omaggiare una delle più grandi serie giapponesi mai fatte.

Il franchise di Gundam è stato fondamentale per i bambini che sono cresciuti in quegli anni. La serie televisiva, Mobile Suit Gundam, è stata eletta miglior serie televisiva nel 1970. Nel 2005, invece, l’emittente televisiva giapponese Tv Asahi ha collocato Gundam al secondo posto fra le cento serie animate più amate dai giapponesi.

Non solo bambini

Gundam non è una serie rivolta solo ai bambini. Le varie vicissitudini, i tratti tragici e cupi attirano anche un pubblico più adulto. Infatti sono stati riprodotti non solo giocattoli ma anche modelli in plastica da collezione. La fama di questa serie non è cessata negli anni Ottanta, anzi. Negli anni Novanta c’è stato un notevole boom. Infatti sono stati creati parecchi sequel e rivisitazioni, senza modificare la magia degli originali.

Un sogno per gli appassionati

L’idea di costruire un Gundam gigante, oltre ad essere un’opera ingegneristica di notevole rilevanza, è un sogno che diventa realtà per i più appassionati. Per vedere l’opera finita, però, dobbiamo aspettare. Inizialmente il robot poteva esser visto dal pubblico da ottobre ma, a causa Covid-19, la data di inaugurazione è stata posticipata. Si pensa che questo verrà esposto ufficialmente alle Olimpiadi di Tokyo del 2021. Per adesso dobbiamo accontentarci dei vari test che sono stati eseguiti. L’obiettivo degli ingegneri che curano questo progetto è quello di rendere il più realistico possibile l’opera. Oltre ai movimenti, di incredibile innovazione sono anche i materiali leggeri e resistenti utilizzati che aiutano a ottimizzare il tutto.

Il Gundam gigante, oggi, è il robot più grande al mondo oltre ad essere una vera e propria attrazione turistica. Insomma, un sogno che diventa realtà. Nel caso ne vogliate uno più piccolo in casa, guardate qui sotto!

Mobile Suit Gundam RX-78-2 Gundam

