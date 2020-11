Addio a Gigi Proietti: cinque film per ricordarlo

Ci ha lasciato il giorno del suo ottantesimo compleanno Gigi Proietti, il grande mattatore della scena italiana. Di formazione teatrale, Proietti viene ricordato per le sue innumerevoli interpretazioni. Attore, comico, cabarettista, doppiatore, regista, Gigi lascia un vuoto a tutti gli italiani che negli anni lo hanno seguito. Ha dedicato un’intera vita all’arte mettendo da parte gli studi di giurisprudenza. Ha seguito l’istinto e le sue passioni. Per omaggiarlo abbiamo selezionato solo cinque tra i suoi più grandi successi.

“Vivi, lascia vivere ma soprattutto, nun te fa pijà per culo.”

Febbre da cavallo (1976)

Regia di Steno, Febbre da cavallo è un film del 1976 e ha come protagonisti Gigi Proietti, Enrico Montesano e Catherine Spaak. Tre amici con la passione per le scommesse ippiche, sono costretti a fare numerosi raggiri per poter guadagnare denaro per poter sovvenzionare la costosa passione. Questo loro modo di fare porterà i protagonisti a indebitarsi al punto da doversi inventare una truffa per truccare una corsa.

Brancaleone alle crociate (1970)

Brancaleone alle crociate è una commedia diretta da Mario Monicelli, nonché seguito de L’armata Brancaleone (1966). Il film oltre a vantare Proietti nel cast, vede la partecipazione di Vittorio Gassman, Paolo Villaggio e una giovane Stefania Sandrelli. Il protagonista, Brancaleone da Norcia, è in viaggio verso la Terra Santa per la conquista del Santo Sepolcro. Attaccati dall’antipapa si salvano solo in cinque, lui compreso. Vista la sua sopravvivenza, gli appare l’angelo della morte che gli concede sette lune per morire in una morte gloriosa.

Aladdin (1992)

Non solo attore ma anche doppiatore, indimenticabile è la sua interpretazione del Genio in Aladdin (1992) della Disney. Aladdin narra le vicende di un giovane che sogna di fuggire dalla vita di strada per sposare la giovane principessa Jasmine, figlia del Sultano. Gli viene incaricato di ritrovare la lampada dalle proprietà soprannaturali che è situata nella Caverna delle Meraviglie. Aladdin riesce a trovare la lampada e all’interno il suo Genio. Questo gli da la possibilità di esprimere tre desideri e tra questi, il giovane ladruncolo, chiede di poter essere un principe. Così facendo, può attirare l’attenzione della principessa Jasmine, ma questa non lo riconosce più e non riesce a vedere il vero Aladdin. Sarà il viaggio sul tappeto volante a far capire a Jasmine che in realtà Aladdin è sempre la stessa persona.

La mortadella (1971)

Diretto da Mario Monicelli, la pellicola vede come protagonisti Gigi Proietti e Sophia Loren. Maddalena, la protagonista, è un’operaia che lavora in un’azienda di salumi. Decide di raggiungere il fidanzato in America ma viene fermata alla dogana per via della mortadella che si porta dietro. Questa sarà un problema poiché le leggi americane vietano l’importazione di alcuni cibi. Da questo avvenimento Maddalena si rende conto che il fidanzato, da quando si è trasferito in America, ha rinunciato ai suoi ideali. In aeroporto conosce un reporter che gli da conforto e, ormai libera, accetta l’aiuto del giovane.

Il maresciallo Rocca (1996-2005)

Il maresciallo Rocca è andato in onda per nove anni prima su Rai 2 e dopo su Rai 1. È stata una delle serie tv più seguite in Italia. Ambientata a Viterbo, narra le vicende del maresciallo alle prese con crimini che assediano la città. Nella serie si mischiano le vicende private e lavorative del protagonista il quale cerca sempre di bilanciarle.

