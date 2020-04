Alle 18 su YouTube c’è la reunion de I Goonies

Josh Gad è un attore e presentatore americano. Dal suo canale YouTube, che vedete linkato qui sotto, ha annunciato che stasera 27 aprile alle 18 ora italiana, si riuniranno, ognuno a casa propria secondo i protocolli anti Covid-19, gli attori del film più bello degli anni ’80: I Goonies (leggi qui perché).

Parteciperanno Sean Astin (Mikey), Corey Feldman (Mouth), Jeff Cohen (Chunk), Ke Huy Quan (Data), Martha Plimpton (Stef), Kerri Green (Andy) e Josh Brolin (Brand).

Quest’anno si celebra l’anniversario dei 35 anni dall’uscita de I Goonies e, nonostante il coronavirus abbia impedito i festeggiamenti, gli attori del film hanno deciso di far felici i fan con una reunion del cast che non vediamo l’ora di vedere. Potete seguirla in diretta, dalle 18 qui sotto!

E come dicono i Goonies: NEVER SAY DIE!