La decima stagione de Il Paradiso delle Signore sta per debuttare su Rai 1 a settembre 2025, promettendo sorprese e nuovi intrecci che coinvolgeranno i protagonisti della celebre soap ambientata nel grande magazzino milanese.

Tra le novità più attese spicca l’ingresso di Simone Montedoro, volto noto e amatissimo dal pubblico italiano, che interpreterà il personaggio di Fulvio Rinaldi, destinato a rivoluzionare le dinamiche della serie.

Simone Montedoro, nuovo protagonista de Il Paradiso delle Signore 10

Classe 1973, nato a Roma, Simone Montedoro è un attore di grande esperienza con un percorso artistico ricco di successi. La sua popolarità è legata soprattutto al ruolo di Don Matteo, ma il suo curriculum vanta anche partecipazioni in serie iconiche come Un medico in famiglia 3, Distretto di Polizia e Matrimonio e altre follie. Negli ultimi anni Montedoro si è cimentato anche in ruoli televisivi e cinematografici diversi, oltre a partecipare a programmi come Il cantante mascherato su Rai 1 e a condurre il docu-reality La Caserma su Rai 2.

Nel 2023 è tornato sul grande schermo con il film Mamma qui comando io, diretto da Federico Moccia. Ora l’attore romano si prepara a vestire i panni di Fulvio Rinaldi nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, le cui riprese sono ufficialmente iniziate il 26 maggio 2025. Le prime anticipazioni sulla decima stagione rivelano che Fulvio Rinaldi sarà un personaggio destinato a scuotere gli equilibri del grande magazzino milanese e non solo. Tra i rapporti più significativi che si prospettano nelle nuove puntate c’è quello che Fulvio potrebbe instaurare con Adelaide di Sant’Erasmo, una delle protagoniste più amate e centrali della soap.

Adelaide, reduce da una travagliata storia d’amore con Marcello Barbieri, che l’ha lasciata per inseguire Rosa Camilli a Bologna, si troverà in un momento di profonda fragilità sentimentale. È proprio in questo contesto che Fulvio potrebbe entrare nella sua vita, facendole perdere la testa e portando una ventata di novità e passione. Non è escluso però che Irene Cipriani, altro personaggio chiave rimasto solo dopo gli eventi della nona stagione, possa essere attratta dal nuovo arrivato. Le dinamiche tra i protagonisti, dunque, si preannunciano intricate e coinvolgenti, con Fulvio che avrà un ruolo cruciale nel tessuto narrativo della serie.

L’ingresso di Simone Montedoro nella soap di Rai 1 segna un’importante novità per la serie, che da anni intrattiene il pubblico con storie d’amore, intrighi e vicende di vita quotidiana ambientate negli anni ’50 e ’60. La presenza di un attore così noto e amato come Montedoro aumenta le aspettative e la curiosità dei fan, desiderosi di scoprire come il suo personaggio influenzerà le trame. Il grande magazzino milanese, cuore pulsante della serie, sarà ancora una volta teatro di passioni, tensioni e sorprese, con Fulvio Rinaldi che potrebbe rappresentare un vero e proprio elemento di discontinuità e rinnovamento.

Le prime anticipazioni lasciano intendere che il suo arrivo porterà scompiglio e nuove alleanze, ma anche complicazioni sentimentali che coinvolgeranno le protagoniste principali. La decima stagione de Il Paradiso delle Signore si preannuncia dunque ricca di emozioni e colpi di scena, con Simone Montedoro pronto a conquistare il pubblico nel ruolo di Fulvio Rinaldi, un personaggio destinato a lasciare il segno nel panorama della soap italiana. Le riprese sono in pieno svolgimento e le anticipazioni che trapelano promettono un autunno televisivo all’insegna del grande intrattenimento su Rai 1.