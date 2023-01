E.T. La mostra 1982-2022  .

A Milano al Museo Interattivo del Cinema va in mostra E.T.

La creatura aliena più famosa del cinema festeggia i suoi quarant’anni ma anche la genialità del suo creatore italiano Carlo Rambaldi.

La mostra di E.T. al Museo Interattivo del Cinema di Milano offre un’esperienza unica ai fan della famosa pellicola del 1982, ma non solo. La mostra offre ai visitatori una panoramica della storia della produzione cinematografica del film, dalla pre-produzione alla post-produzione, così come un’esplorazione approfondita di E.T. L’Extra-Terrestre in quanto creatura. Ci si immerge in una serie di edizioni speciali, oggetti da collezione, costumi, manufatti originali e altri materiali relativi alla produzione di E.T. di Carlo Rambaldi.

Carlo Rambaldi è stato un famoso scenografo, specialista di effetti speciali e inventore italiano, noto per la sua collaborazione con il regista Steven Spielberg in alcuni dei suoi film più famosi. Nato nel 1925 in provincia di Ferrara, Rambaldi ha iniziato la sua carriera come scenografo in produzioni cinematografiche italiane, per poi unirsi all’industria del cinema americano. La sua passione per l’ingegneria meccanica e la scultura lo ha portato a creare e assemblare alcuni degli effetti speciali più sofisticati della storia del cinema, tra cui King Kong, il mostro in Alien e appunto E.T. L’Extra-Terrestre, tutti premiati con l’Oscar per gli effetti speciali.

Ed è proprio il modello animatronico di E.T. uno dei punti forti della mostra. L’animatronico è stato il primo sistema di controllo meccanico-elettronico che ha permesso di sincronizzare e controllare in modo efficiente i movimenti di macchine, robot e altri dispositivi. È stato sviluppato da Rambaldi e dal suo team di ricercatori nel corso degli anni ’60 e consente di controllare sia i movimenti lineari che quelli rotatori. Utilizzato nei campi più svariati, l’animatronico più famoso di Rambaldi resta E.T. tanto famoso e prezioso da essere stato venduto per 2.560.000$ alla casa d’aste Julien dove erano in vendita un lotto di oggetti di scena denominato Icons and Idols: Hollywood.

Anche i più esperti di tecnologie, ingegneristica ed effetti speciali non potranno non appassionarsi e commuoversi di fronte ai movimenti di E.T.

Nel percorso della mostra si scoprono anche spettacolari reperti restaurati, progetti e disegni originali e dipinti unici, gadget d’epoca, maschere, VHS, vinili, locandine e videogiochi. Si possono scattare selfie, doppiare scene del film, vedere gli storyboard e i disegni tecnici originali di E.T. e le fotografie e i disegni di tutte le sue espressioni, restaurate con l’aiuto dell’Accademia di Brera. Si scoprono così, passo dopo passo, tutti i segreti di quella bellissima creatura.

.

È una mostra speciale, ricca di materiali inediti che ci raccontano da un lato la genialità di Carlo Rambaldi e la bellezza della sua invenzione più famosa, dall’altra la realizzazione di uno dei più grandi capolavori di Steven Spielberg. E non solo per gli effetti speciali: E.T. L’Extra-Terrestre è un film del 1982, una storia toccante, divertente e allo stesso tempo molto commovente sull’amicizia tra un bambino, Elliot, e un alieno che lui chiamerà E.T. La colonna sonora è indimenticabile ed è una delle più belle mai sentite. Le immagini sono fantastiche, alcune scene e alcune frasi sono ormai epiche e rendono il film magico e senza tempo. I messaggi sono molteplici e attualissimi, è un film che tutti dovrebbero vedere una volta nella vita. Questa mostra evidenzia proprio l’eccezionalità di E.T., la creatura che ha conquistato il cuore di più generazioni e la bellezza della fragilità che E.T. e il film raccontano.

Matteo Pavesi, Direttore della Cineteca Milano e Daniela Rambaldi, Vice Presidente della Fondazione Carlo Rambaldi scrivono così nella guida della mostra:

“Il senso ultimo di mostrare E.T. oggi non è solo quello di festeggiare i quarant’anni di un capolavoro, ma veicolare un messaggio di pace e accoglienza in cui la fragilità non è una debolezza ma la consapevolezza della natura più intima dell’uomo”.