Harry Potter letto online: anche Daniel Radcliffe partecipa all’iniziativa

“Harry Potter at home” è un’iniziativa di Wizarding World: ogni settimana sul sito e su Twitter, gli attori di Harry Potter e altri big del mondo della Rowling e non, leggeranno ad alta voce un capitolo di “Harry Potter e la pietra filosofale“.

Surprise! We've got a treat for you…From today, amazing friends of the Wizarding World are going to take turns reading Harry Potter book one.

And to start us off with Chapter 1, we think you’ll agree we have the perfect narrator…⚡️ #HarryPotterAtHome

