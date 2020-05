Guarda che Superluna

Ieri sera tutti a guardare la Luna, apparsa in cielo più grande e luminosa che mai. Uno spettacolo già unico che ha anticipato quello di oggi: la quarta ed ultima Superluna del 2020, visibile stasera a partire dalle 20.30 italiane. La Superluna di stasera sarà piena ed apparirà probabilmente il 6% più grande del solito.

Ma cosa è la Superluna? Una coincidenza astrale: stasera, la Luna sarà piena e per di più si troverà il più vicino possibile alla Terra. Una combo perfetta, dunque, Luna piena + punto della sua orbita più vicino alla Terra, con l’effetto di un aumento delle dimensioni apparenti della Luna vista dai nostri occhi sul nostro pianeta. Il termine “Superluna”, infatti, non è un termine astronomico, in quanto la definizione scientifica per il momento del massimo avvicinamento della Luna alla Terra è perigeo lunare. Siamo noi, popolo di poeti, che la chiamiamo Superluna, così come i nativi americani del nordest la chiamavano “Luna dei fiori”, vedendola brillare più che mai sopra le loro terre in piena fioritura a maggio.

Dunque, stasera tutti con il naso all’insù, perché la Luna non solo sarà piena, ma si troverà a una distanza dalla Terra di 361.184 km, contro una media di 384.400 km, e per questo apparirà più grande e luminosa del solito.

Interessante anche l’appuntamento con Astronomitaly che, a partire dalle ore 20:30, mostrerà le immagini della Luna in diretta nazionale con i telescopi e commenti, sui canali Youtube e Facebook. Buona Superluna!