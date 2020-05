Ve la ricordate MTV? Tutta la programmazione anni ’80 è ora online

MTV andava in onda per la prima volta in America il 1° agosto del 1981, approdando in Europa nel 1987, in Italia nei primissimi anni ’90 su alcune emittenti e definitivamente nel 1995 sulle frequenze di TELE+3. Fino agli anni 2000 e fino all’esplosione di Internet, MTV ha rappresentato la TV della musica, divenendo un simbolo per intere generazioni e punto di riferimento per l’industria musicale.

Per i nostalgici di quegli anni d’oro ma anche per coloro che vogliono documentarsi sulle origini della storica rete televisiva, Internet Archive ha reso disponibile gratis e online l’archivio della programmazione di MTV dagli esordi al 1989. Il primo videoclip è, quindi, Video Killed the Radio Star dei The Buggles, andato in onda nell’agosto 1981, fino alla programmazione del 1989.

Dato l’immediato successo dell’archivio è necessario iscriversi per accedere ai videoclip musicali, alle promo, agli spot commerciali, alle classifiche dell’epoca, alle interviste, a tutti quei materiali dagli esordi del canale fino al 1989, permettendoci di ripercorrere il passato di un canale che ha fatto davvero la storia.