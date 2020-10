Perché Rory Gilmore non è una brava ragazza

Compie vent’anni Una mamma per amica, una delle serie più amate e allo stesso tempo più odiate. Lorelai e Rory Gilmore incarnano un rapporto madre-figlia fuori dagli standard classici apparendo al pubblico inverosimili. Tra cibo spazzatura, musiche anni Ottanta e autunni interminabili, le ragazze Gilmore ci hanno accompagnato per otto e lunghe stagioni. Le ragazze sono intelligenti e sveglie e i loro discorsi veloci non sono mai privi di humor. Lorelai proviene da una ricca famiglia e ha avuto Rory a sedici anni. Da sempre contro gli standard imposti dalla famiglia, la giovane ragazza madre decide di scappare di casa e di crescere Rory da sola e senza l’aiuto di nessuno. Quest’ultima viene vista come la figlia perfetta: bella, simpatica, educata e molto intelligente. Ma siamo sicuri che Rory Gilmore sia davvero una brava ragazza come sembra?

Attenzione: quello che vi stiamo per dire può contenere spoiler.

Le bugie di Rory a Dean

Dean è il primo amore di Rory. Bravo ragazzo, alto, bello incarna il principe azzurro nonché ragazzo perfetto per la brava ragazza di Stars Hollow. C’è da dire che anche Dean, a volte, è risultato pesante poiché sembrava voler stare ogni minimo secondo con la dolce e ingenua Rory privandole della sua libertà. Rory nel corso delle prime stagioni ha tradito un paio di volte il suo fidanzato perfetto: la prima volta con un bacio a Tristan, suo compagno di scuola, e altre volte con Jess Mariano, il bad boy nipote di Luke. Per colpa di Jess, Dean rompe la relazione con Rory dopo che lui si accorge dei sentimenti che prova Rory per l’altro.

Rory non si presenta alla cerimonia di diploma di Lorelai

Nell’episodio 21×2, Lorelai riesce a diplomarsi ma la figlia prediletta non è presente. Rory, lo stesso giorno, decide di andare a salutare il suo amico Jess a New York. Organizza il ritorno ma gli orari dell’autobus non coincidono con gli orari della cerimonia. Triste e rammaricata, torna a casa e si accorge di aver dimenticato il regalo per la madre sull’autobus. Il tutto mentre era fidanzata con Dean.

Rory da fidanzata ad amante

Dopo che la storia con Dean sembra essersi conclusa, le strade dei due si dividono. Rory è a Yale e Dean si sposa, anche se quest’ultimo, in fondo, è ancora innamorato di Rory. Una sera, quando questa torna a casa, viene raggiunta da Dean. I due parlano, si baciano e finiscono a letto insieme. Dopo averlo “usato” Rory sparisce senza dirgli niente. La moglie di Dean scopre la relazione clandestina tra il marito e Rory e decide così di lasciarlo.

Rory da ragazza semplice a snob

Quando Rory è a Yale incontra Logan, un ricco ragazzo erede della Huntzberger Publishing Company, un colosso dell’informazione nazionale. La ricchezza di Logan fa apparire Rory come una poveraccia ma lei non lo respinge, anzi, dopo un inizio travagliato i due si fidanzano. Se nelle prime stagioni Rory appariva come la classica brava ragazza, nelle ultime stagioni diventa quello che lei e la madre hanno sempre odiato.

Rory e il matrimonio mancato

Nonostante Logan sia un ragazzo con tanti difetti, si accorge di amare Rory e le chiede di sposarlo nella cerimonia pre-laurea della ragazza organizzata dai nonni. Felicissima della proposta, la ragazza ci deve pensare arrivando alla conclusione di rifiutare l’offerta e di andare avanti, il tutto dopo avergli restituito l’anello.

Rory lascia Yale

Nel corso della serie Rory non delude solo i suoi amori ma anche quella che dovrebbe essere la sua migliore amica: sua madre. Il tutto accade durante una cena con i famigliari di Logan. Questi dicono che Rory non è la ragazza adatta per il giovane milionario e che questa non potrebbe gestire gli affari di famiglia. Il padre di Logan per scusarsi offre a Rory un posto di lavoro in uno dei suoi giornali. In seguito, però, il padre di Logan dice a Rory che non è adatta a fare la giornalista. Dopo aver rubato uno yacht con Logan, e dopo essere finita in prigione, ferita dalle parole del milionario, decide di lasciare Yale. Dopo aver informato la madre di tale decisione Lorelai ne rimane sconvolta. Rory scappa a casa dei nonni e per la prima volta vi è un litigio vero e proprio tra le due.

