Marco Giallini ha finalmente rotto il silenzio sulle voci riguardanti il futuro di Rocco Schiavone, la celebre serie televisiva di Rai Due che continua a riscuotere un successo sorprendente anche grazie alle repliche andate in onda recentemente.

L’attore ha rilasciato un’intervista esclusiva a Tv Sorrisi e Canzoni, confermando ufficialmente l’arrivo di una nuova stagione e condividendo riflessioni personali sul legame profondo con il suo iconico personaggio.

La conferma ufficiale della nuova stagione di Rocco Schiavone

Il settimanale ha colto l’occasione per chiedere a Marco Giallini se fosse vero che la settima stagione di Rocco Schiavone sarebbe in arrivo. L’attore ha risposto con entusiasmo: “Ho sentito che Rocco Schiavone tornerà, così mi hanno detto… E ne sono proprio contento…”. Secondo le ultime indiscrezioni, le riprese della nuova stagione dovrebbero partire già dalla prossima primavera, anticipando di fatto il ritorno del vicequestore più amato dal pubblico. Le repliche della serie su Rai Due hanno mostrato una tenuta di ascolti oltre ogni aspettativa, segno evidente che il personaggio e le sue storie continuano a coinvolgere un vasto pubblico.

Questa conferma ufficiale da parte di Giallini rappresenta quindi una notizia attesissima dai fan, che potranno presto rivedere il protagonista alle prese con nuovi casi e nuove sfide. Durante l’intervista, Giallini ha aperto il suo cuore parlando del rapporto speciale che lo lega a Rocco Schiavone. Tra tutti i personaggi interpretati, ha sottolineato, questo è quello che più gli assomiglia: “È un personaggio che amo molto… È uno dei personaggi che più mi assomiglia in assoluto… Con lui condivido una vita piena di vicissitudini…”.

L’attore ha spiegato che entrambi condividono un vissuto legato alla strada e a una certa autenticità nel rapportarsi con gli altri: “A lui piace guardare le persone in faccia e non su uno schermo o sui social… Anche io sono così…”. La malinconia che caratterizza il vicequestore, secondo Giallini, è una sfumatura emotiva che rispecchia il suo modo di essere, rendendo più naturale e credibile la sua interpretazione. Un altro aspetto emerso nell’intervista riguarda la personalità di Marco Giallini, che spesso viene percepito come un “burbero dal cuore d’oro”, un’etichetta che l’attore ha confermato con sincerità e ironia: “Certo che sì… Si vede ad occhio nudo no? Ho un cuore d’oro che mal sopporta la maleducazione…”.

Giallini ha anche raccontato di avere un umorismo tagliente, a volte con battute forti, ma che non sempre viene compreso: “A volte faccio battute un po’ forti… E non sopporto chi non capisce che sono tali!”. Nonostante ciò ha sottolineato la sua grande capacità di sopportazione: “Per il resto sopporto tutto…”. Infine, ha ricordato gli anni della sua formazione, un periodo duro ma fondamentale, che gli ha permesso di costruire il carattere e la motivazione necessari per affrontare la carriera: “Si vede che ero motivato…”.

Questo bagaglio personale arricchisce la sua interpretazione, conferendo a Rocco Schiavone una profondità e una verità rare nel panorama televisivo italiano. L’attesa per la nuova stagione di Rocco Schiavone cresce quindi insieme alla curiosità di scoprire quali nuove sfide e storie vedranno protagonista Marco Giallini, un attore che ha saputo incarnare perfettamente un personaggio tanto complesso quanto amato dal pubblico.