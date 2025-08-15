Con l’avvicinarsi della nuova stagione televisiva, le principali emittenti italiane stanno completando i propri palinsesti, apportando modifiche strategiche a programmi sportivi di grande richiamo.

Tra i cambiamenti più significativi spicca la rivoluzione nel cast di Pressing, l’appuntamento domenicale di seconda serata su Canale 5, che tornerà con la ripresa della Serie A.

Pressing 2025: conferme e novità nel cast e nella conduzione

Mediaset ha deciso di puntare sulla continuità per quanto riguarda la conduzione, affidando nuovamente la guida del programma a Massimo Callegari e Monica Bertini. Tuttavia, il vero rinnovamento riguarda il gruppo degli opinionisti. Accanto ai confermati Fabrizio Biasin, Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini, farà il suo ingresso stabile per tutta la stagione Emanuele Viviano, ex portiere di Fiorentina e Sampdoria, noto anche per il suo coinvolgimento in podcast sportivi su TvPlay. La sua presenza fissa rappresenta un arricchimento per il dibattito tecnico e tattico che caratterizza il programma.

La novità più clamorosa riguarda l’assenza di Ivan Zazzaroni, storico volto e direttore del Corriere dello Sport, noto per le sue posizioni spesso controverse e per il ruolo di catalizzatore di discussioni accese nel dibattito sportivo televisivo. La sua esclusione da Pressing è stata ufficializzata, e secondo fonti interne la motivazione principale sarebbe legata ai suoi impegni paralleli su Rai, in particolare nella conduzione di Ballando con le stelle accanto a Milly Carlucci, programma che lo vede coinvolto da ben diciotto anni. Questa decisione, però, ha suscitato non poche perplessità nel mondo dello sport e della televisione, vista l’importanza del suo contributo al format.

Un’altra scelta che sta facendo discutere riguarda la cosiddetta quota Napoli all’interno del programma. I giornalisti più legati all’ambiente partenopeo, come Raffaele Auriemma e Walter De Maggio, non faranno più parte del cast di Pressing. Tale decisione appare sorprendente, soprattutto considerando la rilevanza del Napoli nel calcio italiano e il recente titolo conquistato sotto la guida di Antonio Conte. La rimozione di queste firme rappresenta un cambiamento netto nell’approccio alla rappresentanza delle tifoserie e delle squadre di vertice nel panorama calcistico.

Sul fronte della concorrenza, Pressing continuerà a confrontarsi con La Domenica Sportiva su Rai 2, che vedrà alla conduzione Simona Rolandi, affiancata da un cast di opinionisti di grande esperienza come Lele Adani, Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Stefano Sorrentino e il giornalista per la moviola Mauro Bergonzi, oltre a Laura Barth per l’angolo social. L’offerta di Rai Sport si arricchisce anche con l’arrivo di Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti al programma del sabato 90° Minuto, mentre il ritorno dello storico Processo del Lunedì sarà affidato a Paola Ferrari e Marco Mazzocchi.

Questi cambiamenti nei palinsesti sportivi riflettono la continua evoluzione del modo di raccontare il calcio in televisione, tra la necessità di mantenere il pubblico affezionato e l’obiettivo di innovare con volti nuovi e format rivisitati.