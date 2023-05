Alla scoperta dell’Isola di Ponza: meta vacanziera ideale per la prossima estate

Ponza è un’isola di grande richiamo turistico, la cui bellezza merita tutta l’attenzione di chi si accinge a pianificare le prossime vacanze estive. Situata nel Mar Tirreno, al largo della costa laziale, con una superficie di poco più di 7,3 km² e una popolazione di circa 3000 abitanti, quest’isola racchiude tanti piccoli tesori storici e naturalistici.

Acque cristalline, cale nascoste, spiagge di sabbia bianca e scogliere a picco sul mare la rendono la destinazione ideale per chi cerca una vacanza del vero relax in una cornice incantata. Se ti è venuta voglia di visitarla confronta i prezzi e prenota online il tuo traghetto per Ponza, metti in valigia lo stretto indispensabile e preparati a partire.

Ponza: un’isola dalle origini antiche

L’isola fu abitata sin dall’Età del Bronzo grazie alla sua posizione strategica, che la rendeva un punto di passaggio obbligato per le rotte commerciali nel Mediterraneo. La leggenda narra che sia stata fondata da Ulisse in persona, proprio per via dei numerosi scali di imbarcazioni che l’hanno attraccata.

Nel corso dei secoli l’isola ha subito le dominazioni dei Romani, dei Bizantini, dei Saraceni, dei Normanni e, infine, anche dei Borboni. Tutte queste popolazioni hanno lasciato tracce evidenti soprattutto nell’architettura, tutt’oggi visitabile e ben conservata.

Il mare splendido che circonda l’isola

Una delle attrazioni principali di Ponza è il suo paesaggio marino, arricchito da numerose spiagge di sabbia bianca, come quella di Frontone, di Chiaia di Luna e di Cala Feola. Inoltre è circondata da numerose cale e insenature, alcune delle quali accessibili solo in barca. La più famosa è, senza dubbio, la Grotta della Maga Circe, una grotta marina di origine vulcanica che deve il suo nome alla leggenda della maga che trasformava gli uomini in animali.

Nell’isola convivono anche numerosi patrimoni storici e culturali tra i quali si annoverano le chiese e i palazzi antichi. In particolare ci riferiamo alla chiesa di Santa Maria, situata nel cuore del centro storico dell’isola e considerata una delle più antiche e importanti del posto. Fu costruita nel XVII secolo con una facciata in stile barocco e gli interni decorati ad affresco.

Un altro luogo di interesse è il Palazzo dei Borboni, costruito nel XIX secolo per ospitare i membri della famiglia reale durante le vacanze estive. Oggi è adibito a sede del municipio e ospita anche il Museo Archeologico di Ponza, sito di richiamo di appassionati da tutto il mondo.

Freschezza e genuinità a tavola

Anche la cucina di Ponza rientra tra le attrazioni che la rendono una meta turistica molto ambita. Essa rappresenta una deliziosa fusione di sapori e influenze mediterranee a base di piatti di mare e piatti montani. Tra le specialità da assaggiare figurano pesce e frutti di mare freschi come tonno, polpo, gamberi e calamari a cui si alternano carni di coniglio preparate in stufati molto saporiti.

L’isola produce anche diverse varietà di formaggi locali, come la ricotta e il caciocavallo oltre a offrire squisiti dolci tradizionali, come le zeppole e le ciambelle. Il tutto è arricchito dalle erbe aromatiche e dalle spezie locali, utilizzate per le preparazioni tradizionali che sprigionano profumi irresistibili a base di timo, menta e rosmarino.