Ogni angolo dell’isola offre un’esperienza differente, capace di accontentare sia chi desidera momenti di puro relax sia chi preferisce dinamiche attività all’aria aperta. Le acque limpide e cristalline sono perfette per nuotare, fare snorkeling o semplicemente per godere della natura incontaminata.

L’isola ospita numerosi eventi, festival e laboratori artigianali, in particolare di ceramica, che valorizzano le tradizioni locali. Queste iniziative permettono ai visitatori di immergersi completamente nella vita isolana e di comprenderne l’essenza più profonda.

L’isola più bella

Nel cuore del Mar Egeo, a pochi passi dall’Italia, si trova un’isola che ha appena conquistato il titolo di isola più bella del mondo secondo la prestigiosa rivista internazionale Travel + Leisure. Questa perla delle Cicladi, Paros, è stata eletta regina del 2025 grazie al suo fascino autentico, fatto di spiagge incontaminate, villaggi dalle casette bianche e un’atmosfera che affascina ogni visitatore, anche il più esigente.

Paros non è soltanto un luogo di mare e sole: è un’isola ricca di storia, cultura e tradizioni, che si distingue nettamente dalle più celebri e mondane Santorini e Mykonos. Situata in poco più di tre ore di volo da Parigi e facilmente raggiungibile anche dall’Italia, questa isola ha saputo imporsi nella classifica mondiale per la sua unicità, unendo la bellezza naturale a un’autenticità che si respira percorrendo i suoi vicoli bianchi, spesso popolati da gatti che sembrano veri e propri custodi del luogo.

La rivista Travel + Leisure ha sottolineato come Paros sia riuscita a superare altre destinazioni molto rinomate come Maiorca, Madeira e Hvar, grazie a un mix perfetto tra paesaggi mozzafiato e un ricco patrimonio culturale. La sua atmosfera genuina, lontana dalla frenesia delle località turistiche più battute, regala un’esperienza di viaggio che coniuga relax, scoperta e piaceri autentici, in un contesto che sembra sospeso nel tempo.

Il cuore pulsante di Paros sono senza dubbio le sue spiagge: dalla celebre Kolymbithres, con le sue acque turchesi e le formazioni rocciose uniche, alle baie più tranquille e appartate come Faragas e Lolantonis. Per gli appassionati di sport acquatici, l’area di Pounta rappresenta il paradiso del kitesurf, grazie ai venti ideali che soffiano regolarmente su queste coste.

Tuttavia, Paros non è solo mare: i centri di Parikia e Naousa invitano a scoprire una tradizione culinaria variegata, che spazia dai piatti tipici della cucina greca alle proposte gourmet più raffinate, in taverne e ristoranti che raccontano la storia dell’isola attraverso i sapori.

Dal punto di vista storico, Paros vanta un passato affascinante, essendo stata un centro di rilievo fin dall’antichità, famosa per il suo prezioso marmo pario utilizzato dagli scultori greci e romani. La sua posizione strategica nel Mar Egeo e la sua vicinanza a isole celebri come Nasso (con cui forma la cosiddetta area di Paronaxia) hanno fatto di Paros un crocevia di culture e tradizioni.

L’isola, con i suoi 196,3 km² di superficie e una popolazione di poco più di 12.800 abitanti, continua a mantenere un ritmo di vita pacato, lontano dal turismo di massa, offrendo così un’esperienza di viaggio autentica e rilassante.

Grazie alle nuove rotte aeree e ai collegamenti con i principali aeroporti europei, raggiungere Paros dall’Italia è oggi più semplice che mai. La vicinanza geografica e i voli diretti rendono l’isola una meta ideale per chi desidera una vacanza estiva ricca di emozioni, tra natura, cultura e tradizione.