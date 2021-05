Corsica: tra mare e natura incontaminata

La Corsica è un’isola che offre molteplici tipologie di vacanze grazie alla ricchezza culturale, paesaggistica e gastronomica.

Ogni giorno partono molti traghetti in direzione dell’isola francese carichi di turisti curiosi e desiderosi di vivere una bella avventura. Il viaggio è già una parte della vacanza, la traversata permette di godere della bellezza del mare, del sole e delle stelle se si compie la traversata in orario notturno per raggiungere l’isola.

Come raggiungere la Corsica

Uno dei modi per raggiungere l’isola a poco prezzo è quello di ricorrere al traghetto. In questo caso il viaggio per raggiungere la Corsica, dall’Italia, rappresenta già un’avventura piacevole e rilassante. I traghetti per la Corsica da Livorno partono ogni giorno, durante tutto l’anno e in modo particolare con l’avvicinarsi della stagione primaverile ed estiva. Un altro modo per raggiungere l’isola è l’areo per chi preferisce volare è l’ideale anche se la traversata in mare offre uno spettacolo unico e irripetibile sia di giorno che nelle ore serali quando le stelle e la luna si riflettono nel mare.

Il mare della Corsica

La Corsica offre a quanti amano il mare diversi tratti di spiaggia con sabbia finissima e caratterizzata da qualità molto particolari, oltre a un mare azzurro e cristallino davvero unico al mondo. Tra le tante spiagge che costeggiano l’isola possiamo ricordare la spiaggia di Saleccia, molto nota per il colore rosa della sabbia e la spiaggia di Ostriconi, dove si può apprezzare una sabbia bianca e molto fine. Le spiagge, tuttavia, non sono l’unica bellezza ambientale e naturale dell’isola: la Corsica ospita infatti una Riserva naturale, la Riserva della Scandola, dove è possibile ammirare una fauna e una flora molto particolare e suggestiva. Inoltre, per tutti gli amanti dei paesaggi collinari, di montagna e del trekking, numerosi sono i percorsi che si possono intraprendere e che portano a raggiungere piccoli paesini arroccati dai quali è possibile scorgere un panorama mozzafiato e respirare la fresca brezza marina. Luoghi incantati che rendono la vacanza unica e indimenticabile, senza mai scordare la ricchezza culturale di cui la Corsica è ricca.

Non solo mare: la Corsica tra arte, cultura e gastronomia

La Corsica rappresenta l’isola ideale per quanti amano l’arte, la cultura e la storia, anche quella gastronomica. Le città principali di Ajaccio e Bastia, sono luoghi ricchi di fascino antico cosi come i piccoli paesini dell’interno. La capitale ha dato i natali a Napoleone Bonaparte e si può visitare l’abitazione in cui ha vissuto oltre a visitare gli edifici storici e i vicoli in pietra che sono stati calpestati dalle tante civiltà vissuta in questa terra. Inoltre, per le vie delle città è possibile scoprire culture e tradizioni nuove attraverso le varie feste e sagre che si susseguono anche nel periodo estivo e assaggiare piatti della tradizione locale come la zuppa di pesce e i vari prodotti a base di castagne. Una vacanza gastronomica che aggiunge gusto al tempo passato nell’isola della bellezza tra natura e mare.