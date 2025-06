Dopo aver trascorso la maggior parte della vita a lavorare affrontando scadenze, contrasti con i colleghi, periodi di straordinari super intensi, il momento della pensione viene vissuto come un premio super meritato. Il sogno di tutti è potersi godere il periodo post lavoro senza pensieri, dimenticando lo stress e l’ansia vissuti per anni.

Non tutti, però, riescono a farlo. Spesso, infatti, la pensione non è sufficiente per affrontare tutte le spese quotidiane e si fa fatica anche ad arrivare alla fine del mese. Sempre più pensionati, così, decidono di lasciare l’Italia per trasferirsi in Paesi in cui non solo ci si può godere il sole e il mare, ma anche condurre uno stile di vita tranquillo dal punto di vista economico.

In Europa, il Paese scelto dalla maggior parte dei pensionati che prendono questa decisione è il Portogallo, ma esiste in un altro Paese europeo più conveniente del Portogallo.

Il Paese europeo in cui trasferirsi dopo la pensione

Nel mondo, il miglior Paese in cui trasferirsi da pensionati è Panama, ma qual è il migliore in Europa? Secondo un sondaggio condotto da International Living, il sogno di molti pensionati europei è quello di trasferirsi su un’isola greca in cui godersi il sole, il mare e i soldi della pensione senza preoccuparsi di come affrontare le varie spese.

In tanti pensano che, vivere su un’isola, comporti dei sacrifici non indifferenti ma la realtà è che le isole greche offrono un’eccellente assistenza sanitaria, costi bassi e uno stile di vita mediterraneo. Inoltre, ci sono aeroporti internazionali, mercatini suggestivi in cui acquistare non solo generi alimentari, ma anche oggetti di vario tipo e, infine, offrono un clima davvero piacevole.

Le isole greche, dunque, rappresentano il luogo ideale in cui trasferirsi dopo la pensione ma è importante scegliere quella giusta in base alle proprie esigenze come spiega l’esperta del settore Lynn Roulo. Creta, dunque, rappresenta la scelta ideale per chi sogna di vivere su un’isola senza rinunciare al fascino della grande città.

Trasferirsi a Creta, infatti, significa scegliere un luogo con tantissime infrastrutture al punto da far fatica a pensare che si viva effettivamente su un’isola. Per chi, invece, sogna di trasferirsi all’estero per godersi la pensione senza, però, allontanarsi troppo dall’Italia, la metà perfetta è Corfù.

Chi, invece, sceglie Naxos è pronto a sposare totalmente lo stile di vita greco mentre chi ama la vita da spiaggia non può che scegliere Rodi dove c’è il sole per la maggior parte dell’anno.