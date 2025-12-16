Tra le proposte più affascinanti per una fuga romantica sotto il cielo stellato, spiccano le esclusive Bubble Room nel cuore del Piemonte, strutture che regalano un’esperienza unica di immersione nella natura senza rinunciare a comfort e design.

Nel piccolo comune di Borgo Ticino, a pochi minuti dal Lago Maggiore, il Relais Cascina dei Cesari offre due soluzioni all’avanguardia per chi desidera vivere una notte indimenticabile sotto le stelle: la Bubble Luxury Emotion e la Geodetic Luxury Suite. Queste “bolle da sogno” sono il risultato di un design internazionale che coniuga ecoturismo, sostenibilità e massimo comfort. La Bubble Luxury Emotion si presenta come una bolla trasparente composta da ingresso, zona living, una camera da letto semitrasparente e bagno privato, mentre la Geodetic Luxury Suite è una struttura geodetica di lusso dotata di ampia camera matrimoniale, guardaroba, bagno e un dehors attrezzato con barbecue.

Queste sistemazioni permettono di immergersi in un ambiente naturale, ammirando il cielo stellato direttamente dal letto, senza rinunciare ai servizi di una struttura ricettiva di alto livello. Il relais, in un contesto di ecodesign e con attenzione all’efficienza energetica, rappresenta un’eccellenza nel panorama piemontese del glamping.

Il Cantico Experience: la Bubble Room Andromeda tra colline e magia

Non lontano da Borgo Ticino, nelle dolci colline piemontesi, si trova un’altra realtà di prestigio: la Bubble Room Andromeda de Il Cantico Experience. Qui ogni dettaglio è studiato per offrire un soggiorno romantico e suggestivo, con un’atmosfera capace di far dimenticare il tempo. La bolla trasparente dispone di futon e tatami, bagno privato con vasca in Corian, e si rivolge esclusivamente a una coppia per volta, garantendo privacy assoluta.

L’esperienza include un aperitivo di benvenuto nel giardino, la possibilità di una cena romantica su prenotazione e una colazione servita all’aperto tra alberi e luce naturale. Immersa in un silenzio avvolgente, la Bubble Room Andromeda diventa un rifugio poetico dove ammirare tramonti, notti stellate e albe incantevoli, in un contesto di assoluto relax e intimità.

Il 2025 ha visto un’ulteriore crescita dell’offerta di glamping in Piemonte, con proposte che spaziano dalle bolle trasparenti a vere e proprie suite immerse nel verde, pensate per una clientela esigente in cerca di esperienze autentiche ma esclusive. Le strutture si distinguono non solo per il design eco-sostenibile ma anche per la qualità dei servizi, che includono spesso SPA private, aree relax e la possibilità di personalizzare il soggiorno con cene gourmet e momenti di benessere.

Parallelamente, si affermano strutture simili anche in regioni limitrofe come la Lombardia, dove offrono esperienze complementari con Bubble Room wellness, tepee trasparenti e persino case sugli alberi con idromassaggio e sauna privata. Queste alternative rappresentano una nuova frontiera del turismo di lusso immerso nella natura, capace di rispondere alla crescente domanda di soggiorni romantici e rigeneranti.