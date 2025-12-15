Ehrwald, con i suoi 994 metri di altitudine, è un piccolo comune di circa 2.600 abitanti che funge da “porta” verso il massiccio dello Zugspitze, la vetta più elevata della Germania con i suoi 2.962 metri. La cittadina è celebre non solo per la vicinanza a questa montagna iconica, ma anche per la sua lunga tradizione turistica, iniziata nel 1926 con l’apertura della funivia Tiroler Zugspitz, seconda funivia in Austria. Oggi Ehrwald è un centro vivace, punto di riferimento per chi desidera immergersi nelle attività outdoor offerte dalla regione, sia in inverno che in estate.

La valle Gaistal, che ospita il lago di Seeben, si apre come una conca soleggiata che regala scorci spettacolari sulle catene montuose del Wetterstein e del Mieming. Il lago si trova a 1.657 metri di quota ed è apprezzato per la trasparenza delle sue acque, così limpide da permettere di vedere il fondo, nonostante la temperatura glaciale tipica dei laghi alpini.

Itinerario trekking da Lische alla Malga di Ehrwald

Il trekking che conduce al lago di Seeben è un’escursione impegnativa ma gratificante, adatta a escursionisti con buona preparazione fisica e attrezzatura adeguata. Il percorso parte dalla località di Lische, a pochi chilometri da Ehrwald, dove si gode di una vista spettacolare sul massiccio del Wetterstein. Dopo circa 5 km si raggiunge il rifugio Ganghofer, un punto ideale per una pausa e per ammirare il panorama circostante.

Proseguendo per circa mezz’ora si arriva alla Malga Seeben, situata oltre i 1.500 metri di altitudine. Qui, l’aria frizzante invita a gustare i dolci e le bevande tipiche della tradizione tirolese, prima di raggiungere il lago di Seeben, incastonato tra le montagne come una gemma naturale. Durante il percorso si incontrano diversi punti panoramici che offrono vedute uniche e altamente fotografiche del lago e delle vette circostanti, tra cui il Rifugio Corbuger, dove è possibile fare una breve sosta.

L’itinerario si conclude presso la Malga di Ehrwald, dove si può assaporare una merenda tipica tirolese prima di rientrare a valle con il pullman. Questo trekking non solo permette di ammirare la natura incontaminata, ma anche di vivere appieno l’atmosfera alpina della regione, fatta di tradizioni, paesaggi mozzafiato e aria pura.

La Zugspitze, situata al confine tra Austria e Germania, domina il territorio con i suoi 2.962 metri di altitudine, rappresentando la vetta più alta della Germania. Fa parte delle Alpi Calcaree Nordtirolesi e si caratterizza per le sue pareti rocciose scoscese, composte principalmente da calcare di Wetterstein, una roccia sedimentaria che risale al Triassico superiore.

Il massiccio è noto per le frequenti valanghe che ne hanno originato il nome, derivato dal termine tedesco per “valanga”. Ai piedi della montagna si trovano due ghiacciai, Schneeferner e Höllentalferner, che, nonostante il progressivo ritiro dovuto ai cambiamenti climatici, continuano a rappresentare una meta per gli amanti dello sci estivo e invernale.

Il clima sulla Zugspitze è di tipo tundra, con temperature medie che raggiungono valori molto bassi e precipitazioni abbondanti, specialmente nella stagione primaverile. Le condizioni estreme e le rapide variazioni meteorologiche fanno della Zugspitze una delle montagne più sfidanti e affascinanti delle Alpi.

La flora e la fauna della zona sono tipiche degli ambienti alpini: sui pendii si alternano boschi di abeti rossi, larici e pini mughi, mentre nelle zone più alte si incontrano specie come la stella alpina, la genziana e il ciclamino. Tra gli animali si possono osservare camosci, marmotte, aquile reali e il raro gallo cedrone, simbolo delle Alpi.

Un paradiso per fotografi e amanti della natura

Il lago di Seeben, conosciuto in tedesco come Seebensee, è apprezzato ogni anno da turisti e fotografi professionisti per la qualità delle immagini che si possono scattare. Le sue acque cristalline riflettono le vette circostanti creando scenari di rara bellezza, ideali per chi desidera immortalare paesaggi alpini di grande impatto visivo.

Gli esperti consigliano di portare con sé un filtro polarizzatore per valorizzare i riflessi sull’acqua e rendere ogni scatto unico. La zona di Ehrwald e della Tiroler Zugspitz Arena offre inoltre una rete capillare di sentieri e percorsi per tutti i livelli di esperienza, garantendo così un’esperienza outdoor completa in ogni stagione dell’anno.

Chiunque ami il trekking, l’arrampicata o semplicemente passeggiare in mezzo alla natura troverà in questa regione austriaca un luogo ideale dove rigenerarsi e vivere emozioni autentiche, sospese tra cielo e montagna.