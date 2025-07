Nel panorama estivo delle destinazioni europee, la Grecia continua a confermarsi una delle mete preferite dai turisti di tutto il mondo.

Se le celebri isole di Mykonos e Santorini sono ormai sovraffollate, con problemi di overtourism che preoccupano gli abitanti locali, esistono ancora angoli del Mar Egeo dove la natura e la cultura autentica si conservano intatte. Tra queste, l’isola di Antiparos emerge come una vera e propria gemma nascosta, ideale per chi desidera una vacanza all’insegna del relax, della tradizione e di un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Antiparos, un paradiso ancora poco conosciuto

L’isola di Antiparos si trova a circa 51 chilometri da Mykonos, nel cuore del Mar Egeo. Qui le temperature estive si mantengono piacevolmente intorno ai 30 gradi, accompagnate da acque cristalline e panorami mozzafiato che incantano i visitatori. Pur essendo così vicina a località turistiche molto frequentate, Antiparos mantiene un fascino discreto e autentico, offrendo un’esperienza a stretto contatto con la cultura greca tradizionale. Le stradine del centro sono animate da vivaci bar locali e taverne tipiche, dove assaporare piatti genuini e specialità regionali senza rinunciare alla convenienza. La vera forza di questa isola risiede proprio nei prezzi contenuti, che la rendono una destinazione accessibile anche per chi viaggia con un budget limitato.

Secondo le recensioni raccolte dai turisti, con un budget di circa 150 euro si possono trascorrere otto giorni in un ambiente unico, godendo di servizi e comfort di buona qualità. Gli hotel sull’isola offrono tariffe medie di circa 50 euro a notte, mentre per una colazione al bar con frullati freschi e cornetti bastano appena 3 euro. Il pranzo o la cena nelle tradizionali taverne greche, dove si possono gustare piatti come la moussaka e i frutti di mare alla griglia, ha un costo medio che varia tra i 20 e i 30 euro a persona, con porzioni abbondanti e sapori autentici. Anche il celebre gyros è molto economico e rappresenta un’ottima soluzione per un pasto veloce, con prezzi attorno ai 4 euro.

Per raggiungere l’isola di Antiparos, il punto di partenza è generalmente Paros, collegata via traghetto o in aereo con altre isole come Mykonos, Santorini e la capitale Atene. Dal porto di Paros si può prendere una piccola imbarcazione locale che in pochi minuti, con un costo di soli 5 euro, porta direttamente ad Antiparos. Questo collegamento breve e frequente consente di godere facilmente di questa oasi di pace, lontana dai flussi turistici più congestionati.

Nel contesto delle mete estive greche, Antiparos rappresenta quindi un’alternativa preziosa per chi desidera immergersi nella natura, nella cultura e nei sapori autentici del Mediterraneo, senza dover affrontare le folle e i prezzi elevati delle località più famose.