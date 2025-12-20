Nel cuore delle Marche, lungo la costa adriatica, si trova un luogo incantato che conserva l’atmosfera sospesa di un tempo passato e che ha affascinato persino il sommo poeta Dante Alighieri. Stiamo parlando di Fiorenzuola di Focara, un borgo medievale arroccato su uno sperone roccioso a picco sul mare, nel Parco naturale regionale del Monte San Bartolo, che con i suoi panorami mozzafiato e la sua storia millenaria continua a incantare visitatori in cerca di autenticità e bellezza.

Il borgo di Fiorenzuola di Focara

Con i suoi circa 200 abitanti, Fiorenzuola di Focara è un piccolo tesoro poco distante da Pesaro e dalla riviera romagnola. Situato a 177 metri di altezza, il borgo si affaccia su una spiaggia selvaggia e incontaminata, raggiungibile attraverso sentieri immersi nella natura. La sua posizione strategica ha garantito a questo luogo un ruolo difensivo sin dal Medioevo, come testimoniano le antiche mura e i resti del castello che oggi si possono ancora ammirare.

Il nome “Focara” deriva infatti dai fuochi che un tempo venivano accesi in cima al promontorio per segnalare la costa ai naviganti, un vero e proprio faro naturale che ha ispirato anche il celebre verso dantesco nel ventottesimo canto dell’Inferno, dove il poeta si riferisce ai temibili venti che soffiano su questo tratto di costa: «poi farà sì ch’al vento di Focara, non farà lor mestier voto né preco». Questi versi sottolineano come contro la forza della natura, rappresentata dal vento di Focara, non servano preghiere né suppliche, ma solo accettazione e rispetto.

Passeggiando tra i vicoli fioriti e le costruzioni in pietra di Fiorenzuola di Focara, si percepisce la storia scolpita in ogni pietra e in ogni angolo. Il campanile della chiesa di Sant’Andrea, risalente al XIII secolo, svetta come unico resto della struttura originaria, offrendo uno spettacolo d’altri tempi. All’ingresso del borgo, una targa ricorda il legame con Dante, un omaggio che rende ancora più preziosa la visita.

La spiaggia sottostante il borgo è un paradiso per chi cerca la tranquillità lontano dal turismo di massa. Non attrezzata e priva di servizi, si presenta come un angolo di natura selvaggia, dove la sabbia e i ciottoli si mescolano agli scogli e la vegetazione mediterranea abbraccia il litorale. Raggiungibile mediante una strada asfaltata e diversi sentieri, la spiaggia di Fiorenzuola è ideale per chi desidera immergersi in un’esperienza autentica, accompagnata dal suono del mare e dal profumo della macchia.

Per chi si avventura in questa discesa verso la riva, è consigliabile partire attrezzati, portando con sé acqua, cibo e protezione dal sole, poiché manca ogni tipo di comodità. Tuttavia, questo piccolo sforzo viene ampiamente ricompensato dalla bellezza incontaminata e dalla sensazione di pace che regala questo luogo, dove il tempo sembra davvero essersi fermato.