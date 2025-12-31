Dopo un lungo periodo di chiusura e lavori di riqualificazione, è nuovamente accessibile al pubblico. Il percorso, noto per la sua storia militare e per gli straordinari paesaggi alpini, si estende per circa 56 chilometri lungo uno spartiacque suggestivo, con quote che variano dai 600 ai 2.300 metri di altitudine.

Questa via d’alta quota, risalente al Settecento, si conferma oggi come una delle mete più affascinanti per escursionisti e ciclisti appassionati di natura e storia.

Un patrimonio storico-militare di grande rilievo

La Strada dei Cannoni tra la Valle Maira e la Valle Varaita in Piemonte fu realizzata nel XVIII secolo su iniziativa del Regno di Sardegna, all’epoca sotto il dominio della dinastia sabauda, con l’obiettivo di creare un collegamento strategico lungo i versanti montani per difendersi dalle minacce francesi. Originariamente concepita come via per il trasporto di cannoni e materiali bellici lungo il crinale, la strada non giunse mai a essere utilizzata in operazioni militari attive, ma mantenne un ruolo fondamentale di controllo territoriale.

Dal 14 luglio 2025, la Strada è stata riaperta con una gestione sperimentale degli accessi, coordinata dai Comuni interessati. L’accesso pedonale e ciclistico è consentito il lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, mentre il martedì e il giovedì è permesso l’accesso anche ai mezzi motorizzati leggeri come auto, moto e quad. L’ingresso è libero, senza pedaggi o ticket, e non sono presenti varchi controllati, anche se sono stati installati sistemi di conteggio automatici per monitorare il flusso di visitatori e valutare l’efficacia del regolamento.

Il tracciato si presta a essere percorso sia in un’unica giornata da escursionisti esperti, sia suddiviso in più tappe per godere appieno dei paesaggi e delle testimonianze storiche.