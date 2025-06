A volte bastano pochi chilometri per sentirsi dall’altra parte del mondo, me non serve un volo intercontinentale né un budget da capogiro. Basta sapere dove guardare e lasciarsi guidare dalla curiosità per concedersi il lusso di un’esperienza diversa, dal ritmo lento e dalle vita naturali mozzafiato.

L’estate 2025 suggerisce una nuova rotta che promette di far battere il cuore agli amanti dei viaggi alternativi, con un percorso panoramico, economico ed emozionante. Si tratta di un treno speciale, che collega l’Italia ai paesi vicini, attraversando alcune delle zone più affascinanti e uniche dell’intera penisola.

Altro che Orient Express, arriva Eurocity

Il nuovo treno Eurocity, lanciato l’8 giugno da Trenitalia insieme alle Ferrovie Federali Svizzere, unisce ogni giorno la città di Pisa a Zurigo. Si parte alle 13:20, si arriva alle 23:15 e il tragitto diventa presto uno spettacolo lungo dieci ore che vale ogni minuto del viaggio.

Viareggio, le Alpi Apuane, le Cinque Terre, ogni stazione è una meraviglia mentre il treno attraversa scenari che sembrano dipinti, ogni curva è una cartolina. È il genere di viaggio che si assapora lentamente, ideale per chi vuole rallentare e guardarsi attorno, perfetto per chi preferisce la calma.

Il prezzo è un altro punto forte, solo 57,50 euro, un’opportunità da cogliere al volo, perché il servizio sarà attivo solo fino al 29 settembre. I biglietti sono disponibili sul sito di Trenitalia o tramite app, per un modo nuovo di viaggiare, più ecologico ed economico rispetto all’aereo o all’auto.

Una volta giunti a Zurigo, poi, la tentazione di restare per qualche giorno in più è forte e con tutte le buone ragioni del caso. La nota città svizzera non è solo efficienza e ordine, ma anche vivacità e sorprese e in estate si trasforma in una capitale del benessere all’aria aperta.

Lungo le sponde del lago, oltre 30 “badi” offrono la possibilità di fare un tuffo, rilassarsi al sole o godersi il tramonto tra acqua e montagne. Un paradiso urbano per chi cerca relax ma non vuole rinunciare a un’atmosfera giovane e dinamica, respirando l’aria di mondo come solo Zurigo permette.

E poi c’è il Lindt Home of Chocolate, il tempio del cioccolato dove i sensi vengono letteralmente travolti, un’esperienza perfetta per adulti e bambini golosi. Chi preferisce l’arte può visitare il WOW Museum, dove le illusioni ottiche diventano installazioni interattive, oppure perdersi tra le opere del Kunsthaus, con Monet, Degas e Munch.