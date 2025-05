Chi parte da Milano Malpensa può approfittare delle nuove offerte WizzAir per la stagione estiva 2025. La compagnia aerea ungherese ha messo a disposizione biglietti a partire da 14,99 euro, offrendo accesso a oltre 50 destinazioni in 25 Paesi, tra capitali europee, isole del Mediterraneo e località più esotiche. L’aeroporto lombardo è uno degli hub principali della compagnia, con un piano operativo che punta ad aumentare la frequenza dei voli proprio durante l’alta stagione. Le tratte promozionali includono mete turistiche molto richieste, come Heraklion, Sharm el-Sheikh e Tenerife, località che uniscono natura, cultura e possibilità di escursioni fuori dai percorsi abituali.

Voli per Heraklion da 24,99 euro: storia e spiagge a portata di volo

Tra le rotte attive con WizzAir da Milano Malpensa, spicca il collegamento con Heraklion, capoluogo dell’isola di Creta, con prezzi a partire da 24,99 euro. Questa città, nota anche come Candia, conserva un’anima greca antica e moderna allo stesso tempo. Il suo centro mescola resti archeologici, edifici veneziani e la vita quotidiana di un porto che non dorme mai. Per chi atterra a Heraklion, è consigliabile noleggiare un’auto: l’isola è vasta e offre luoghi remoti e meno turistici.

A Chania, una delle tappe suggerite, il tempo sembra rallentare: tra vicoli in pietra e il celebre porto veneziano, si respira una calma fuori stagione anche in piena estate. A pochi chilometri, il sito di Aptera conserva le fondamenta di un teatro e le cisterne di un antico impianto termale, perfettamente visibili. Sono testimonianze reali della civiltà minoica, accessibili e ben tenute, senza affollamenti.

Chi cerca il mare troverà a Creta una rete di spiagge tra le più suggestive della Grecia. Una su tutte, Elafonisi, è celebre per le sue acque limpide e per le sfumature rosa della sabbia, causate dalla presenza di frammenti di corallo. È una zona protetta, ma facilmente accessibile, dove si alternano zone attrezzate e aree selvagge. Heraklion diventa così non solo una meta di arrivo, ma un punto di partenza per una vacanza completa, tra paesaggi, archeologia e silenzi da custodire.

Sharm el-Sheikh e Tenerife: due paradisi a basso costo

Chi preferisce atmosfere più calde può optare per un volo diretto a Sharm el-Sheikh, località egiziana affacciata sul Mar Rosso. Le barriere coralline, facilmente raggiungibili già dalla riva, fanno di questa meta una delle preferite per gli appassionati di snorkeling e immersioni. Il clima è stabile e caldo, e la varietà di pesci e colori marini non richiede attrezzature professionali per essere ammirata. Anche chi viaggia in famiglia trova spazio nella baia di Na’ama, zona tranquilla con spiagge sicure per i più piccoli.

Nel retroterra, le montagne del Sinai offrono un’alternativa per chi ama l’entroterra: qui è possibile prenotare tour guidati tra villaggi beduini, canyon di sabbia e il monastero di Santa Caterina, uno dei più antichi luoghi di culto cristiani ancora attivi. L’offerta aerea consente di raggiungere Sharm con poco, e di vivere giorni immersi in una natura che alterna deserto e mare in pochi chilometri.

Tra le opzioni estive proposte da WizzAir, figura anche Tenerife, l’isola più estesa dell’arcipelago delle Canarie. Con tariffe concorrenziali, il volo da Milano Malpensa è uno dei più richiesti per l’estate. L’isola si distingue per la varietà dei paesaggi: al sud, le località turistiche ospitano resort e spiagge attrezzate, mentre il massiccio del Teide, al centro, è raggiungibile in funivia. Dalla cima, nelle giornate limpide, si scorgono le altre isole dell’arcipelago, come La Gomera e El Hierro.

Il nord dell’isola conserva un’identità più tranquilla: villaggi agricoli, sentieri e piccole baie. Per chi cerca un’alternanza tra relax e attività all’aria aperta, Tenerife rappresenta una scelta solida e ben collegata. Anche qui, come a Creta e Sharm, le promozioni di WizzAir offrono l’opportunità concreta di viaggiare a costi contenuti, senza rinunciare alla qualità dell’esperienza.