Nel 2021 verrà inaugurata la linea di bus Londra-Delhi, la più lunga del mondo

Vi piacerebbe fare un viaggio in autobus per 70 giorni? No, non si tratta di perdersi tra gli ingorghi e i ritardi delle linee di casa nostra, stiamo parlando di una vera e propria avventura della durata di 70 giorni, per percorrere una distanza di 20.000 km e e attraversare 18 Paesi, con partenza da Delhi, India e arrivo a Londra, Gran Bretagna. L’autobus non sarà certo come quelli di linea, sarà molto lussuoso e nessuno si sentirà particolarmente a disagio in questa enorme traversata, la più lunga del mondo. Partenza a maggio del 2021.

In onore del 74° anno di indipendenza dell’India, la compagnia Adventure Overland ha deciso di creare questo tour epico, in cui i passeggeri potranno anche scendere in una fermata intermedia lungo il percorso, e i punti d’interesse non mancano di certo: Birmania, Thailandia, Laos, Cina, Kazakistan, Uzbekistan, Russia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Germania, Paesi Bassi, Belgio e Francia, prima di raggiungere l’agognata Inghilterra.

Un’avventura di altri tempi, quando le traversate via terra erano la normalità e a nessuno spaventava stare sul bus per giorni. Il modo migliore per vedere davvero tutti i luoghi attraversati, entrando dentro città e paesi, senza la velocità del treno.

Come parte del viaggio, esplorerete migliaia di pagode in Myanmar, incontrerete specie rare di panda giganti a Chengdu, camminerete lungo la Grande Muraglia cinese, visiterete le città storiche di Bukhara, Tashkent e Samarcanda in Uzbekistan e navigherete sul Mar Caspio in Kazakistan. Vi rilasserete nelle storiche città europee come Mosca, Vilnius, Praga, Bruxelles e Francoforte prima di concludere il viaggio a Londra. Dopo aver raggiunto Londra, l’autobus intraprenderà il suo viaggio inaugurale di ritorno a casa prendendo la stessa strada per raggiungere l’India.

Se siete curiosi come noi di partire per un viaggio più unico che raro, dovrete visitare il sito Businlondon.in, dove sarete informati di tutto ciò che dovete sapere per partire, costo compreso. Buon viaggio!