Questo giro in bici è una delle esperienze più autentiche che un cicloturista possa vivere in Polonia: un itinerario accessibile a tutti, ben segnalato, ricco di panorami mozzafiato e di storia. Tra castelli medievali, chiese in legno, tradizioni contadine e sapori genuini, questo anello ciclabile racchiude tutto il fascino di una Polonia rurale, sincera e accogliente. Quindi, dimenticatevi le tanto inflazionate Varsavia e Cracovia. Questo luogo è incantevole.

Un viaggio da fare lentamente, al ritmo delle pedalate, per scoprire che anche in altri luoghi della Polonia si nasconde un mondo di bellezza e autenticità.

La Polonia meno conosciuta in bici

il giro del Lago Czorsztyn, un percorso ad anello di circa 35 km immerso nel Parco Nazionale dei Pieniny, al confine con la Slovacchia. Questa tappa della ciclabile Velo Dunajec, lunga 240 km da Zakopane alla Vistola, è tra le più suggestive d’Europa, capace di mostrare in pochi chilometri la vera essenza della Polonia: natura incontaminata, villaggi in legno, chiese antiche e tradizioni contadine ancora vive.

Il punto di partenza ideale è Kluszkowce, località sciistica che in inverno si anima di sciatori ma in estate diventa un ottimo punto per partire in bici. Da Cracovia si raggiunge in circa un’ora e mezza d’auto, attraversando pascoli, boschi e case tipiche in stile Zakopane.

Per chi non ha la bici, ci sono diversi punti di noleggio economico: circa 10 euro al giorno per una mountain bike o una bici da trekking, e 22 euro per una e-bike.

La ciclabile è asfaltata, ampia e piacevole da percorrere, con una sola salita più impegnativa nella zona nord-ovest di Frydman, subito ricompensata da una discesa panoramica mozzafiato. Ecco cosa vedere lungo il percorso: