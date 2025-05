Uno scenario allarmante si sta dipanando nei cieli americani, in particolare attorno all’aeroporto di Newark, uno dei principali scali della grande area metropolitana di New York. Lunedì 5 maggio, un controllore di volo ha presentato un rapporto interno sulla sicurezza, le cui parole drammatiche risuonano come un campanello d’allarme: “La situazione è stata, è e continua ad essere pericolosa, ed è solo questione di tempo prima che molte persone muoiano.” Questa denuncia mette in evidenza un problema di sicurezza aerea che sta raggiungendo livelli critici, con un crescente numero di episodi di malfunzionamento del sistema di controllo del traffico aereo.

Un incidente preoccupante e l’allarme sulla sicurezza

Il rapporto del controllore fa riferimento a un recente incidente in cui un blocco strumentale ha portato a un avvicinamento eccessivo tra due jet privati. Non si tratta di un caso isolato, ma piuttosto dell’ultimo di una lunga serie di problemi che hanno afflitto il sistema di controllo del traffico aereo su Newark per diversi mesi. Documenti interni, alcuni dei quali sono stati depositati anonimamente presso il database della NASA, insieme a registrazioni audio e tracciati di volo, testimoniano una situazione di crescente precarietà. “L’attrezzatura radar e quella per le comunicazioni risultano pericolose da usare o sono inutilizzabili,” ha affermato il controllore, sottolineando anche la pressione insostenibile a cui i professionisti del settore sono sottoposti.

Al centro di questa crisi si trova il “Tracon” (Terminal Radar Approach Control) di Filadelfia, che dal luglio 2024 ha assunto la responsabilità del controllo aereo attorno all’aeroporto di Newark. Questa decisione, presa dalla Federal Aviation Administration (FAA), è stata dettata da una grave carenza di controllori di volo certificati, con una mancanza stimata di circa 3.000 professionisti su un totale di 10.700. Il trasferimento di una ventina di controllori da Long Island a Filadelfia ha aggravato ulteriormente la situazione, secondo le segnalazioni delle organizzazioni di categoria.

Da quando il Tracon di Filadelfia ha assunto queste nuove responsabilità, si sono verificati due blackout totali: uno il 28 aprile e l’altro il 9 maggio, entrambi durati circa un minuto e mezzo. Questi blackout si aggiungono a mesi di segnalazioni di malfunzionamenti, creando un quadro di preoccupazione crescente per la sicurezza dei voli in arrivo e in partenza da Newark.

Segnalazioni di pericoli imminenti

Le segnalazioni di pericoli imminenti non sono nuove. Già nell’agosto 2024, i controllori di volo avevano segnalato una situazione di rischio elevato, quando la separazione fisica dei team di controllo per gli scali newyorkesi aveva quasi portato a un disastro. Grazie a guasti simultanei, i centri di controllo di Filadelfia e Long Island avevano instradato diversi aerei sulla stessa rotta, creando un pericoloso incrocio di velivoli ad alta velocità alla stessa altitudine. I controllori, nonostante la situazione di crisi, non erano riusciti a comunicare efficacemente tra loro, evidenziando la mancanza di coordinamento e l’inefficienza del sistema.

Le segnalazioni di difficoltà sono proseguite, raggiungendo un picco nel novembre 2024, quando un controllore ha raccontato di un’interruzione totale delle frequenze nel settore di partenza di Newark. I controllori, privi della frequenza di emergenza e con le cuffie di emergenza fuori uso, si sono trovati costretti a contattare altri centri di controllo per comunicare con gli aerei. Questa situazione critica ha portato a un appello pressante alle autorità superiori: “Scoprite qual è il problema e risolvetelo.”

Nonostante le segnalazioni e le denunce, sembra che le autorità competenti non abbiano ancora affrontato la questione con la necessaria urgenza. I controllori di volo di Newark e Filadelfia continuano a lanciare l’allerta, temendo che la “fortuna” che ha finora evitato un disastro aereo possa esaurirsi.