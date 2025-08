Negli ultimi anni ha conquistato il cuore di migliaia di italiani. Questa destinazione da sogno, caratterizzata da acque cristalline, sabbia fine e prezzi sorprendentemente bassi, è ancora un segreto per molti, ma chi l’ha scoperta non riesce più a farne a meno.

Per chi cerca una vacanza senza fronzoli, ma ricca di emozioni, questa gemma albanese è una destinazione che non può più essere ignorata.

Un angolo di Mediterraneo ancora sconosciuto

È il caso di Ksamil, una perla incastonata nel sud dell’Albania. Posizionata di fronte all’isola greca di Corfù, Ksamil è la meta ideale per chi cerca un mare da sogno senza doversi svuotare le tasche. Ristoranti che offrono pesce fresco a meno di 15 euro, ombrelloni sulla spiaggia a soli 5 euro al giorno, e cocktail da sorseggiare mentre si ascolta il suono delle onde a 3 euro: tutto ciò rende questo angolo di Albania un’opzione più che accessibile per chi desidera una vacanza economica ma ricca di emozioni.

L’acqua di Ksamil ha qualcosa di magico. Le sue sfumature turchesi e smeraldo ricordano i mari esotici, ma senza il prezzo esorbitante di destinazioni lontane come le Maldive. Le spiagge, seppur piccole, sono un rifugio di tranquillità, circondate da isolotti che si possono raggiungere facilmente a nuoto o in pedalò. Qui, il silenzio regna sovrano, e l’aria fresca e pulita dona una sensazione di serenità che oggi è rara da trovare.

Pur essendoci spiagge attrezzate con ombrelloni e lettini, Ksamil offre anche numerose zone libere dove si può godere del mare in completa libertà. Alcuni stabilimenti, oltre ai lettini, offrono cocktail bar e musica soft, rendendo il soggiorno perfetto per chi cerca il giusto equilibrio tra comfort e natura, il tutto a prezzi che ormai sembrano un ricordo in molte località italiane.

Oltre al mare, Ksamil regala anche un’esperienza gastronomica da non perdere. Una cena in riva al mare, con pesce fresco, vino e dolce, può costare meno di 20 euro a persona. I ristoranti locali propongono piatti tipici, preparati con ingredienti freschi e locali: calamari, cozze, orata grigliata e insalate con feta e olio d’oliva sono solo alcune delle prelibatezze che si possono gustare. Il tutto viene cucinato al momento, garantendo freschezza e sapori autentici.

Raggiungere Ksamil è semplice. Si può volare verso Corfù, da cui partono traghetti frequenti per Saranda, il porto albanese più vicino. Da Saranda, un breve tragitto in auto o taxi (circa 20 minuti) porta direttamente a Ksamil. In alternativa, si può atterrare a Tirana e proseguire lungo la costa in auto o bus.

Una volta arrivati, oltre a godere delle bellezze naturali di Ksamil, è possibile visitare anche i dintorni. Tra le tappe imperdibili c’è Butrinto, un sito archeologico patrimonio dell’umanità UNESCO, che racconta la storia millenaria di questa regione. Non meno interessante è la città di Saranda, vivace e ricca di locali, ideale per chi cerca una pausa dalla tranquillità di Ksamil. Per gli amanti della natura, invece, è d’obbligo una visita al Blue Eye, una sorgente naturale dalle acque di un azzurro intenso che lasciano senza parole.