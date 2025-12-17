Conosciuta per le sue acque cristalline e il fascino senza tempo, Velden diventa protagonista di una tradizione natalizia unica, che vede al centro della scena il suo storico castello e una serie di iniziative suggestive che animano il lago e le vie del centro storico.

Durante le settimane che precedono il Natale, Velden si veste di luci e decorazioni che ne esaltano il carattere romantico e festoso. Una gigantesca corona d’Avvento galleggiante, adornata da ben 80.000 luci, illumina il lago Wörthersee riflettendosi sulle sue acque e accogliendo i visitatori del tradizionale mercatino dell’Avvento, aperto dal 21 novembre al 21 dicembre 2025. Questa corona, diventata un simbolo della località, rappresenta un’attrazione a sé stante, offrendo uno spettacolo luminoso e suggestivo che si integra perfettamente con il paesaggio naturale circostante.

Nel centro storico, noto come la “Città degli angeli”, l’atmosfera natalizia si fa ancora più intensa grazie alle installazioni che coinvolgono i più piccoli. Angeli di luce aiutano i bambini a scrivere le letterine e a realizzare regali artigianali, mentre il personaggio dell’angelo Fabian guida le famiglie attraverso una serie di enigmi da risolvere insieme, rendendo l’esperienza interattiva e coinvolgente. I profumi di vin brulé, tè speziati e biscotti appena sfornati si diffondono attorno ai bracieri accesi, contribuendo a creare un’atmosfera calda e accogliente anche nelle giornate più fredde.

Per ammirare dall’alto questa realtà incantata, i visitatori possono salire sulla ruota panoramica che domina il lago, oppure godersi un giro sul trenino o sul battello dell’Avvento, un’imbarcazione decorata per l’occasione che naviga sulle acque del Wörthersee. Tra gli appuntamenti più attesi c’è anche il corteo dei Krampus del 30 novembre, durante il quale figure bestiali tradizionali si aggirano per le vie di Velden, seminando scherzi e allegria, in una celebrazione che unisce folklore e divertimento.

Il castello di Velden, un simbolo di eleganza e storia

Al centro di questa atmosfera incantata si erge lo Schloss Velden, il castello rinascimentale che domina il lago dal XVI secolo. Costruito tra il 1585 e il 1603 dalla famiglia nobiliare Khevenhüller, il maniero ha attraversato secoli di storia, sopravvivendo a un incendio nel 1762 che ne modificò temporaneamente l’aspetto. Nel 1891, il castello fu restaurato nel suo stile neo-rinascimentale originario, recuperando il suo splendore e trasformandosi in un elegante hotel a cinque stelle, il Falkensteiner Schlosshotel Velden.

Durante il periodo natalizio, il castello si anima con la tradizionale capanna dell’Avvento, dove gli ospiti possono degustare punch caldo accompagnati dalla musica dal vivo, immergendosi in un’atmosfera di festa e convivialità. L’hotel propone inoltre eventi speciali per l’ultimo dell’anno, che spaziano dalla serata elegante nella sala da ballo a tema “Quattro Stagioni” alle feste più rilassate in accappatoio nella spa, fino a cene gourmet presso il raffinato Seespitz Restaurant & Living.

Un’attenzione particolare è riservata agli ospiti a quattro zampe, con un mercatino dedicato, il Fellnasen Advent, che offre prelibatezze, servizi fotografici e un “albero dei desideri” per i cani. L’hotel accoglie gli animali in tutte le sue aree, offrendo kit di benvenuto in camera per rendere il soggiorno ancora più confortevole. Inoltre, le suite di lusso ospitano gratuitamente fino a due bambini, permettendo alle famiglie di vivere una fiaba moderna nel cuore della Carinzia.

Per chi cerca momenti di pace e rigenerazione, lo Schloss Velden offre l’Acquapura Lake SPA, un centro benessere di 3.600 metri quadrati affacciato direttamente sul lago. Qui, tra saune con infusioni aromatiche e cerimonie del cacao che stimolano i sensi, si può vivere un’esperienza di completo benessere per corpo e mente. Le serate del sabato sono dedicate al nuoto a lume di candela nella piscina esterna riscaldata, un momento magico in cui il calore dell’idromassaggio si unisce alla suggestione delle luci soffuse, creando un’atmosfera intima e rilassante.

Oltre all’offerta termale, Velden è la porta d’ingresso a una regione ricca di percorsi naturalistici e culturali. Tra le escursioni consigliate, spicca quella che conduce alla Römerschlucht, una suggestiva gola con cascate e pozze d’acqua che termina al lago balneabile Forstsee, immerso in un contesto di boschi incontaminati. Il punto panoramico Hohes Kreuz regala viste spettacolari sulle Alpi Giulie e la catena delle Karawanken, mentre la vicina Pyramidenkogel, con i suoi 100 metri di altezza, offre uno dei panorami più belli sul Wörthersee e i monti circostanti.

Per chi desidera esplorare ulteriormente, il lago Wörthersee è facilmente navigabile con battelli che collegano Velden a località come Reifnitz e Maria Worth, dove si trova una delle più suggestive chiesette della regione, situata su una piccola penisola. L’area è inoltre rinomata per la sua cucina tradizionale, con piatti tipici come i Kärntner Kasnudel, ravioli ripieni di formaggio e erbe aromatiche, da gustare nei numerosi ristoranti e locali della zona.

Velden am Wörthersee rappresenta così una destinazione ideale per chi cerca un’esperienza natalizia autentica, tra storia, natura, eventi culturali e un’accoglienza di livello internazionale, nel contesto di una delle regioni più affascinanti dell’Austria.