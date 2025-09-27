Con questo passaggio, Ryanair non solo semplifica la gestione delle carte d’imbarco, ma offre anche un’esperienza di viaggio più veloce e smart, contribuendo a ridurre l’uso della carta e a rendere il processo di imbarco più ecologico e moderno. La digitalizzazione diventa così una parte integrante del servizio, migliorando l’esperienza complessiva dei passeggeri.

Ryanair, fondata nel 1984 in Irlanda, è oggi una delle compagnie aeree più grandi e conosciute d’Europa. Con il suo modello di business low-cost, ha trasformato il panorama del trasporto aereo, rendendo i voli accessibili a milioni di persone e contribuendo a un aumento esponenziale dei viaggi aerei in tutta Europa.

La novità lanciata da Ryanair

Ryanair ha ufficializzato la data di lancio della carta d’imbarco digitale al 100%, che sostituirà la tradizionale carta d’imbarco stampata. Questo passaggio fa parte della strategia di digitalizzazione della compagnia e mira a semplificare l’esperienza di viaggio per i passeggeri.

Il passaggio alla carta d’imbarco digitale sarà effettivo a partire da lunedì 12 novembre 2025. La data è stata scelta per evitare la congestione del traffico passeggeri durante il ponte di Ognissanti e garantire una transizione più fluida. La compagnia aveva previsto il passaggio al 100% digitale per il 3 novembre, ma ha deciso di posticiparlo al 12 novembre per garantire una transizione senza problemi.

Dal 12 novembre 2025, i passeggeri Ryanair non potranno più scaricare o stampare la carta d’imbarco cartacea. Dovranno utilizzare esclusivamente la carta d’imbarco digitale, che sarà generata nell’app “myRyanair” durante la fase di check-in. L’utilizzo della carta digitale diventa, quindi, un requisito obbligatorio per poter salire a bordo.

Ryanair ha anche installato nuovi misuratori per bagagli a mano più grandi in tutti gli aeroporti, e ha promesso controlli più severi per i bagagli che non rientrano nelle misure consentite, con multe per i passeggeri non conformi. La compagnia ha dichiarato che quasi l’80% dei 206 milioni di passeggeri Ryanair già utilizza la versione digitale della carta d’imbarco, il che rende la transizione meno problematica, dato che la maggior parte dei viaggiatori è già abituata a utilizzare l’app aziendale per il check-in e la gestione del proprio volo.

Dal 12 novembre 2025, i passeggeri Ryanair dovranno seguire alcuni passaggi. Scaricare l’app “myRyanair” sul proprio smartphone. Assicurarsi che il telefono sia carico e funzionante il giorno della partenza. Effettuare il check-in digitale entro le scadenze previste.

Se un passeggero non dispone di uno smartphone, potrà comunque viaggiare, ma dovrà registrarsi e ricevere assistenza direttamente in aeroporto, secondo le modalità che Ryanair comunicherà prima della scadenza.