Tanta scelta per un viaggio negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti d’America sono un Paese enorme che molte persone vorrebbero visitare. Poiché il Paese ha così tanto da offrire, è consigliabile scegliere esattamente ciò che si vuole vedere, sperimentare e fare una volta arrivati. Desideri fare una gita in macchina, un’escursione nella natura o andare a fare surf? Ce ne per tutti i gusti!

Prima di recarsi negli USA, tutti i viaggiatori devono richiedere un ESTA USA. L’ESTA si può richiedere in modo facile e veloce online, e l’autorizzazione di viaggio è valida per due anni. Durante il periodo di validità si può fare un numero illimitato di viaggi negli Stati Uniti, e ogni soggiorno può durare al massimo 90 giorni. Una volta richiesto l’ESTA, c’è quindi abbastanza tempo per fare e vivere varie cose negli USA, in questo articolo forniamo un po’ d’ispirazione.

Natura

Se siete amanti della natura, allora il parco nazionale del Grand Canyon, all’interno di cui si trova il Grand Canyon, una gola lunga oltre quattrocento chilometri, è una destinazione perfetta. Il Paese ha vari altri parchi nazionali, tra cui il famoso Yellowstone, che con i paesaggi mozzafiato e i territori selvaggi è ottimo per chi ama la natura e l’avventura. Un altro parco nazionale molto famoso e Yosemite, anche questo parco, con le sue cascate e foreste, è perfetto per chi ama la natura. I parchi nazionali sono veri paradisi per gli appassionati di trekking.

Città

New York, la città che non dorme mai, è una destinazione molto conosciuta. Nessuna città è così sfaccettata come New York. Visita il famoso Times Square, attraversa il Brooklyn Bridge, riposa a Central Park o goda di tutto l’altro che New York ha da offrire. Non solo New York merita una visita, anche altre città valgono sicuramente la pena: gioca d’azzardo a Las Vegas, vai in spiaggia a Miami, visita il quartiere universitario di Harvard a Boston o la Casa Bianca a Washington, attraversa il Golden Gate Bridge di San Francisco o festeggia Mardi Gras a New Orleans.

Costa

Gli Stati Uniti hanno molte spiagge e città costiere, di cui Miami Beach è la più conosciuta. Nel punto più meridionale di Florida, lo stato che porta il soprannome appropriato di Sunshine State, anche d’inverno ci sono venti gradi. Oltre alla spiaggia qui si trova una delle strade più famose del mondo: Ocean Drive, con il mare e la spiaggia da un lato e hotel e bar dall’altro.

Isola

Anche se lontane dalla terraferma, le isole Hawaii fanno parte degli Stati Uniti. Ancora una volta con spiagge bellissime e le onde giuste per chi ama il surf. Nell’entroterra si trovano vulcani e foreste pluviali tropicali. Le isole di Hawaii sono perfette per una vacanza tropicale.

Cascate

Non possono non essere menzionate: le cascate del Niagara. Al confine con il Canada si trovano queste tre cascate, che sono le più grandi cascate del mondo, con una larghezza di 670 metri. Le cascate hanno più di dodicimila anni. Ci sono bei posti da dove si possono vedere le cascate, famose per la loro bellezza, ma è anche possibile vederle da più vicino in barca.

Viaggio in macchina

Secondo alcuni la strada più bella d’America: la Pacific Coast Highway, lunga duecento chilometri. Onde che si infrangono sugli scogli, panorami spettacolari e qualche curva a gomito. La strada è perfetta per un viaggio in macchina, percorrendo quasi tutta la costa della California.

ESTA USA

Chiunque desidera recarsi negli USA non deve dimenticare di richiedere un ESTA USA prima della partenza. L’autorizzazione di viaggio si può richiedere facilmente online e verrà inviata via e-mail subito dopo la concessione.