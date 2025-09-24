Sono ufficialmente aperte da oggi le prenotazioni per il Treno del Foliage 2025, l’appuntamento imperdibile per gli amanti dei paesaggi autunnali e delle ferrovie panoramiche.

La storica Ferrovia Vigezzina-Centovalli, che collega la Svizzera all’Italia attraversando scenari mozzafiato, si prepara a tingersi delle calde tonalità del foliage tra ottobre e novembre, attirando ogni anno migliaia di viaggiatori desiderosi di immergersi in un’esperienza unica.

Un viaggio tra le meraviglie del foliage autunnale

Il Treno del Foliage percorre uno degli itinerari ferroviari più suggestivi d’Europa, che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento da Lonely Planet come una delle dieci ferrovie più belle al mondo. La linea, attiva sin dal 1923, collega Locarno in Svizzera a Domodossola in Piemonte, attraversando valli e borghi pittoreschi avvolti nei colori caldi dell’autunno: rossi intensi, gialli dorati e arancioni vivaci dipingono il paesaggio circostante, trasformando il viaggio in un’esperienza visiva indimenticabile.

Durante il tragitto, i passeggeri hanno la possibilità di effettuare fermate intermedie per scoprire alcune delle località più affascinanti e autentiche della zona, tra cui piccoli centri storici e aree naturali di grande valore, ricche di tradizioni e cultura. Questa opportunità rende il viaggio non solo un momento di relax e ammirazione, ma anche un’occasione per approfondire il patrimonio locale.

Per il 2025, il Treno del Foliage mantiene la sua formula vincente, con corse giornaliere tra ottobre e novembre. Per evitare la folla tipica dei fine settimana, si consiglia di preferire i giorni feriali, nei quali è disponibile una tariffa agevolata. I biglietti possono essere acquistati direttamente presso le stazioni, online o tramite i canali ufficiali delle ferrovie coinvolte.

Le tariffe per i biglietti sono strutturate in base alla classe e al giorno di viaggio:

Dal lunedì al venerdì :

: 2ª classe adulti: CHF/€ 36

1ª classe adulti: CHF/€ 46

2ª classe ragazzi (6-15,99 anni): CHF/€ 18

1ª classe ragazzi: CHF/€ 23

Sabato, domenica e festivi :

: 2ª classe adulti: CHF/€ 41

1ª classe adulti: CHF/€ 51

2ª classe ragazzi: CHF/€ 20,50

1ª classe ragazzi: CHF/€ 25,50

I prezzi sono espressi in franchi svizzeri e euro, a seconda della tratta e del paese di partenza.

I viaggiatori possono rivolgersi ai punti vendita ufficiali e ai servizi clienti per ogni necessità:

Svizzera (Locarno)

Sede Amministrativa: Via Galli, 9 – 6600 LOCARNO

Telefono: +41 91 7518731

Email: servizioclienti@centovalli.ch

Stazione ferroviaria: Piazza Stazione – 6600 LOCARNO-MURALTO

Italia (Domodossola)

Sede Amministrativa: Via Mizzoccola, 9 – 28845 DOMODOSSOLA (VB)

Telefono: +39 0324 242055

Email: info@vigezzinacentovalli.com

Stazione ferroviaria: Piazza Matteotti – 28845 DOMODOSSOLA (VB)

La prenotazione anticipata è fortemente raccomandata, vista la grande richiesta che ogni anno caratterizza questo itinerario. Gli appassionati di fotografia e natura trovano nel Treno del Foliage un’opportunità unica per catturare scorci spettacolari e vivere un’esperienza culturale immersiva, attraversando un territorio ricco di storia e bellezze naturali tra due Paesi confinanti.