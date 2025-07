Città caldissime, caldo asfissiante e l’incessante bisogno di trovare un luogo fresco, silenzioso lontano dalla città in cui rilassarsi dopo una giornata o una settimana di intenso lavoro. Chi non riesce a spostarsi dalla città per le vacanze estive, può rimediare concedendosi qualche gita fuori porta tra le tante località sparsa sul territorio nazionale che promettono riposo, pace, natura ma anche arte e storia.

Chi, in particolare, vive a Roma, oltre alla famosa Bracciano, ha la possibilità di organizzare una giornata fuori scegliendo un bellissimo borgo che, pur essendo meno famoso di Bracciano, offre ugualmente tante attività per dimenticare la routine quotidiana.

Anguillara Sabazia sul Lago di Bracciano: un piccolo borgo ricco di storia e arte

Bracciano è sicuramente il luogo più famoso dell’omonimo lago ma, a pochi chilometri, sorge Anguillara Sabazia che si trova sui rilievi dei Monti Sabatini e che offre diversi itinerari artistici in cui perdersi per godersi non solo la bellezza dell’arte, ma anche della natura. Si tratta di un luogo incontaminato in cui si respira un’atmosfera d’altri tempi e che è particolarmente amato da chi adora trascorrere il tempo libero alla scoperta dei piccoli borghi ricchi non solo di storia, ma anche di tradizioni che vale la pena conoscere.

Mettendo per la prima volta piede ad Anguillara Sabazia si ha l’impressione di trovarsi in una pese del Medioevo. Il paese, infatti, è stato completamente rifatta nel Cinquecento e le cose, ancora oggi, conservano la struttura dell’epoca.

Oltre a concedersi un momento di ristoro sulla riva del Lago, è possibile visitare diversi luoghi come la chiesa di Santa Maria Assunta situata sul punto più alto del promontorio, la quattrocentesca chiesa di San Francesco e la chiesa medievale della Madonna delle Grazie.

Nel territorio comunale si trova anche la Sorgente Claudia, nota acqua effervescente naturale e oggi è possibile vedere l’antico stabilimento costruito in epoca romana. Nei dintorni di Anguillara Sabazia, inoltre, è possibile vedere altri luoghi, a cominciare dal borgo di Bracciano. Tra i vari luoghi da visitare, inoltre, spiccano anche il borgo di Trevignano Romano e la Rocca del Vico.

Non serve, dunque, allontanarsi molto dalla città per trovare un posto immerso nella natura in cui ricaricarsi e dimenticarsi del traffico cittadino. Oltre a godere delle varie bellezze storiche e artistiche, inoltre, è possibile gustare anche le varie prelibatezze culinarie nei vari punti di ristoro presenti nel borgo o nelle immediate vicinanze.