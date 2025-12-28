Questo gioiello dell’architettura neogotica, costruito tra il 1840 e il 1842 per volontà del conte Guglielmo di Württemberg, rappresenta un perfetto connubio tra la suggestione romantica ottocentesca e la tradizione medievale, ed è oggi una meta ambita per chi desidera immergersi in atmosfere fiabesche e panorami mozzafiato.

Gli interni, visitabili esclusivamente tramite tour guidato, sono un autentico viaggio nel passato, con sale riccamente decorate, arredi d’epoca, dipinti e arazzi che raccontano la storia della famiglia Württemberg e della regione.

Un castello neogotico da visitare

Immerso nel cuore del Baden-Württemberg, il Castello di Lichtenstein si erge maestoso su uno sperone roccioso a 817 metri di altitudine, dominando la valle del fiume Echaz con un fascino che sembra tratto da un libro di fiabe. L’affascinante storia del Castello di Lichtenstein affonda le radici nel Medioevo, quando, intorno al 1200, una fortezza appartenente ai signori di Lichtenstein sorgeva sul medesimo sperone roccioso. Tuttavia, dopo ripetute distruzioni e il declino seguito alla morte dell’ultimo esponente della casata nel 1687, la struttura cadde in rovina. Solo all’inizio del XIX secolo la proprietà passò nelle mani del re Federico I di Württemberg, che vi fece costruire un modesto casino di caccia.

La rinascita del castello come lo conosciamo oggi è legata al nipote di Federico I, il conte Guglielmo di Württemberg, poi Duca di Urach, un appassionato del Medioevo e della cultura cavalleresca. La sua ispirazione nacque dalla lettura del romanzo storico “Lichtenstein” di Wilhelm Hauff, pubblicato nel 1826, che dipingeva un castello medievale ideale. Desideroso di dare vita a quel sogno letterario, Guglielmo acquistò i terreni nel 1837 e affidò la progettazione all’architetto Carl Alexander Heideloff. In soli due anni sorse così il maniero neogotico che incanta visitatori da oltre un secolo e mezzo.

Tra le stanze più suggestive spiccano:

L’armeria, con una collezione di armi e armature antiche;

La cappella, ornata da vetrate dipinte del XV e XVI secolo;

La Sala del Cavaliere, la più ampia e ricca di decorazioni, con un soffitto in legno dipinto;

La Sala da ballo, accogliente e decorata con pitture murali che celebrano la convivialità.

Per organizzare al meglio la visita al Castello di Lichtenstein, è importante conoscere orari, prezzi e modalità di accesso aggiornati al 2025. Il castello è aperto principalmente nei mesi più caldi, con orari che variano stagionalmente:

Da aprile a ottobre: tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:30);

Marzo, novembre e dicembre: tutti i giorni dalle 10:00 alle 16:00 (ultimo ingresso alle 15:30);

Chiusura nei mesi di gennaio e febbraio e nei giorni 24, 25 e 26 dicembre.

I biglietti sono disponibili in due formule: solo accesso al cortile a 5 euro per adulti e 3 euro per bambini dai 6 ai 16 anni; o visita guidata agli interni più cortile a 14 euro per adulti e 8 euro per bambini. Le visite guidate, della durata di circa 30 minuti, sono offerte principalmente in tedesco, con brochure informative in altre lingue e possibilità di prenotare tour in inglese per gruppi numerosi.

Raggiungere il castello è più semplice in auto, con una strada asfaltata e ben segnalata che conduce direttamente fino a pochi metri dall’ingresso. Chi preferisce i mezzi pubblici può prendere un treno per Reutlingen e proseguire con autobus e una camminata di 30-40 minuti su sentieri segnalati.

Consigli utili per i visitatori includono la scelta del periodo primaverile o estivo per godere della natura rigogliosa, e l’arrivo nelle prime ore del mattino nei fine settimana per evitare l’affollamento. La visita interna, con circa 70 scalini ripidi, non è adatta a passeggini o persone con mobilità ridotta, ma il cortile esterno è facilmente accessibile e adatto anche alle famiglie con bambini.