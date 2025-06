Questa estate si presenta un’opportunità imperdibile per chi desidera una vacanza di lusso a prezzi contenuti: un soggiorno esclusivo nella splendida Penisola Calcidica, una delle destinazioni più ambite della Grecia, a meno di due ore di auto da Salonicco.

Grecia, vacanza a 5 stelle a pochi euro

La proposta include pacchetti completi con voli andata e ritorno da diverse città italiane e un soggiorno di 7 notti (o più, a seconda delle esigenze) in mezza pensione presso il rinomato Domes Noruz Kassandra 5 stelle – Adult Only, un resort di altissimo livello con un’eccellente valutazione di 4,7 su 5 su TripAdvisor. Questo hotel è situato direttamente sul mare e offre servizi esclusivi come spiaggia privata, piscine a sfioro, una raffinata Spa e una vasta gamma di attività sportive e ricreative. Le camere sono arredate con cura e dotate di tutti i comfort moderni, pensati per garantire un soggiorno rilassante e indimenticabile.

Inoltre, la struttura dispone di vari bar e ristoranti gourmet che permettono di gustare la cucina locale e internazionale, il tutto in un ambiente elegante e riservato. Le disponibilità sono limitate e le date last minute coprono l’intera stagione estiva fino a inizio ottobre, perfette per chi cerca una fuga estiva di qualità senza dover pianificare con largo anticipo. Prenotare è semplice e rapido: basta cliccare su “Info e prenotazioni”, registrarsi sul portale di Voyage Privé inserendo un indirizzo email e una password, dopodiché si viene automaticamente indirizzati alla pagina dedicata all’offerta.

Questo sistema permette di accedere a prezzi particolarmente vantaggiosi, come il pacchetto volo + hotel per 7 notti in mezza pensione da Milano, disponibile per esempio dal 23 al 30 ottobre a soli 486 euro a persona, ovvero 972 euro in totale per due persone. La Grecia, e in particolare la Penisola Calcidica, è da sempre una meta ambita sia per la bellezza naturale che per l’offerta culturale e di intrattenimento. Le sue acque cristalline e le spiagge di sabbia finissima creano un ambiente ideale per chi desidera rilassarsi sotto il sole senza rinunciare a servizi di alta qualità.

La zona è inoltre ricca di percorsi naturalistici e siti archeologici, perfetti per escursioni diurne. Chi ama la vita notturna potrà godere dei locali e dei bar che animano le serate, offrendo un mix di musica, cocktail e atmosfere mediterranee uniche. Il connubio tra relax diurno e divertimento serale rende questa destinazione perfetta per coppie e gruppi di amici che vogliono vivere un’esperienza completa e gratificante. Il Domes Noruz Kassandra, essendo una struttura solo per adulti, garantisce un ambiente tranquillo e raffinato, ideale per chi cerca una vacanza all’insegna del comfort e del benessere.

Voli inclusi per Salonicco da varie città italiane

Soggiorno in mezza pensione in un hotel 5 stelle fronte mare

Accesso a piscine di design e a una lussuosa spa

Resort riservato a ospiti adulti, per un’esperienza esclusiva

Possibilità di scegliere date flessibili fino a ottobre

Le immagini del resort, disponibili sul sito di Voyage Privé, mostrano le ambientazioni eleganti, le piscine a sfioro con vista sul mare e gli spazi comuni curati nei minimi dettagli. Questi scatti sono un invito a immergersi nell’atmosfera di lusso e comfort che contraddistingue questa struttura. Per chi desidera una vacanza estiva all’insegna del relax, del gusto e dello stile, questa offerta rappresenta una soluzione eccellente a un prezzo sorprendentemente accessibile. Non resta che affrettarsi, perché la disponibilità è limitata e le prenotazioni stanno andando a ruba.