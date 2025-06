La questione della Russia torna a dividere profondamente le forze di opposizione italiane, con tensioni evidenti tra il Partito Democratico (Pd), Azione-Volt-Si (Avs) e il Movimento 5 Stelle (M5s).

Il confronto si è acceso nell’Aula della Camera dei Deputati, dove i gruppi parlamentari hanno presentato risoluzioni distinte sulle crisi internazionali, in particolare riguardo al conflitto in Ucraina e alle turbolenze in Medio Oriente.

Il nodo della collaborazione energetica con la Russia

Al centro della contesa vi è un passaggio controverso contenuto nella risoluzione del M5s, che proponeva di non escludere “a priori e in prospettiva futura una possibile collaborazione con la Russia” per la fornitura di gas naturale. Questo punto è stato motivato dall’ipotesi di un possibile aggravarsi della crisi energetica a seguito di un eventuale conflitto con l’Iran, che potrebbe limitare le importazioni di gas da altre fonti.

La proposta ha immediatamente suscitato reazioni di forte dissenso nelle fila del Pd e di Avs, che hanno deciso di non votare quel passaggio. Il senatore dem Filippo Sensi ha definito tale apertura “irricevibile”, mentre Carlo Calenda, leader di Azione, ha bollato la risoluzione del M5s come “vergognosa”. Calenda ha sottolineato che il Pd deve prendere coscienza dell’impossibilità di un’alleanza con forze che condividono una linea sulla Russia simile a quella di Matteo Salvini, evidenziando così la frattura interna al campo progressista.

Non si limitano al tema energetico le tensioni tra le opposizioni. Un ulteriore motivo di scontro riguarda la posizione sull’invio di armamenti all’Ucraina. Nel testo del M5s si chiedeva di “interrompere immediatamente la fornitura di materiali d’armamento alle autorità governative ucraine”, una richiesta che ha trovato l’opposizione netta del Pd.

Nella risoluzione del Partito Democratico, invece, si ribadisce la necessità di “continuare a garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine”, posizione confermata anche dalla segretaria Elly Schlein durante le dichiarazioni di voto in Aula. Questo elemento ha riacceso una vecchia spaccatura nel campo largo, con Avs che, come il M5s, si schiera per lo stop all’invio di armi, mentre il Pd mantiene una linea più decisa di supporto.

Il punto di vista del M5s si inserisce in un contesto segnato da forti tensioni geopolitiche e da una crescente incertezza sui mercati energetici internazionali. Nella loro risoluzione, i pentastellati hanno spiegato che una possibile collaborazione con la Russia sul gas potrebbe servire a “contenere i prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale” e a consentire all’Unione Europea di adeguarsi a scenari geopolitici in rapido mutamento, evitando di dipendere in modo quasi monopolistico da fonti energetiche specifiche.

Questa visione, però, scontra con la posizione di molte forze progressiste italiane che temono ripercussioni politiche e strategiche nel mantenere o ristabilire legami energetici con Mosca, soprattutto in un momento in cui la guerra in Ucraina resta uno degli snodi più critici nella politica internazionale.

Il dibattito in Parlamento riflette dunque un quadro complesso e articolato, in cui le questioni energetiche si intrecciano indissolubilmente con il sostegno politico-militare e la definizione di alleanze strategiche, lasciando emergere profonde spaccature all’interno delle forze di opposizione italiane.