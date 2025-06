Mara Venier ha deciso che continuerà a condurre Domenica In ma per lei è arrivata già una pessima notizia, una doccia fredda che la conduttrice probabilmente non si sarebbe mai aspettata, soprattutto in quest’edizione, in cui il programma celebrerà i suoi 50 anni. Eppure la decisione sembra essere stata presa e zia Mara non potrà far altro che ingoiare questo “boccone amaro”.

La padrona di casa del programma domenica di Rai 1 era apparsa molto entusiasta all’idea di restare un altro anno al timone, nonostante in più occasioni aveva lasciato intendere che sarebbe andata via, ha cambiato idea. E forse proprio per questo non si sarebbe aspettata un simile colpo di scena, qualcosa che potrebbe vivere quasi come uno “sgarro personale”.

Brutta notizia per Mara Venier, la decisione inaspettata su Domenica In

Negli ultimi giorni sono diventati sempre più insistenti alcuni rumors che riguardano Domenica In e nello specifico lo speciale dedicato al Festival di Sanremo che, generalmente, Mara Venier conduce all’indomani della finale della kermesse, direttamente dal Teatro Ariston. Ebbene, quella puntata così attesa potrebbe non esserci l’anno prossimo.

A dirlo è stato Luca Dondoni, che nel suo podcast ha spiegato come nella prossima edizione potrebbe saltare la puntata dedicata al Festival, che è rinomatamente una delle più seguite di Domenica In. Nel corso dell’appuntamento, infatti, la padrona di casa rivive i momenti più salienti della kermesse in compagnia dei vari protagonisti. Secondo Dondoni la decisione non sarebbe della Rai ma di una casa discografica in particolare, che vorrebbe ricevere un compenso per la partecipazione alla puntata, considerato che i cantanti hanno delle spese per restare un giorno in più a Sanremo.

Già quest’anno molti big non avevano preso parte al programma e per adesso la puntata speciale potrebbe essere in forse. Secondo Dondoni questa casa discografica “non ha voglia di giocare”, per cui difficilmente cederà se non dovessero essere accettate le sue richieste. Bisognerà capire – qualora questa indiscrezione sia confermata – se a viale Mazzini riusciranno a trovare un accordo con la casa discografica o preferiranno “non cedere”. La cosa potrebbe non piacere a Mara Venier che, come padrona di casa, perderebbe un appuntamento molto importante, che – tra l’altro – la diverte tantissimo.

Intanto è ormai certo che la conduttrice non condurrà più sola Domenica In, al suo fianco pare che ci sarà Gabriele Corsi che dovrebbe dividersi il lavoro con la Venier, che in questo modo sarebbe meno impegnata rispetto agli anni passati.