I giochi PS3 potranno girare sulla PlayStation 6? Questo se lo stanno chiedendo veramente tantissimi esperti.

La PlayStation 6 non è ancora pronta per essere immessa sul mercato, tuttavia non dovrebbe mancare ancora tanto tempo al momento in cui questo effettivamente accadrà. Facciamo in particolar modo riferimento ai vari rumors che spingerebbero verso la nuova console targata Sony.

Per adesso, però, in mano al colosso giapponese dei videogiochi rimane ancora la PS5, che attende al lancio prodotti di spicco come Wolwerine e GTA VI.

Tornando un attimo alla questione relativa all’uscita della PS6, in molti fra appassionati e addetti ai lavori si stanno chiedendo se i videogiochi della PlayStation 3 potranno girare al suo interno in maniera completamente funzionale o meno: scopriamo cosa ne pensano alcuni esperti in materia (che comunque, non essendo ancora uscita la console di ultima generazione, non possono averne la certezza).

I giochi PS3 gireranno su PS6? Cosa sappiamo a riguardo

Digital Foundry, attraverso i suoi esperti, a seguito di un’analisi a riguardo ha specificato che è molto difficile che la PlayStation 6 possa essere utilizzata per emulare giochi appartenenti a quella che ormai sarebbe una generazione tre volte più longeva. Il processore PS3, chiamato Cell, è molto complesso. Ciò sta a significare che è praticamente quasi impossibile far sì che un hardware moderno riesca a permettere a questi giochi di essere utilizzati nella nuovissima console.

Questo non significa però che in ogni caso non sarà più possibile giocare certi videogame. Sony stessa potrebbe tentare di emularli, considerando gli enormi salti in avanti fatti in questo campo negli ultimi anni, specialmente grazie all’emulatore RCPS3. Questi potrebbe essere funzionale per essere utillizzato per qualsiasi gioco, e così l’azienda nipponica potrebbe sfruttare per fare giocare di nuovo diversi giochi PS3 a chi li ha detenuti o li detiene ancora, oppure farli scoprire alle nuove generazioni di videogiocatori.

E c’è di più. Così facendo, si eviterebbe la strada dello streaming. Non sappiamo ancora quale hardware caratterizzerà la PS6, ma possiamo presumere che potrà esser ein grado di gestere piuttosto comodamente questo genere di software, un po’ come ci riesce ora come ora un PC da gaming. Staremo a vedere come si evolverà tutto quanto nei prossimi anni. Forse, i giochi del passato non sono davvero destinati a finire nel dimenticatoio, come teme più di un utente affezionato a certi prodotti che ha consumato in più di un’occasione addirittura prima dell’uscita sul mercato della PlayStation 4.