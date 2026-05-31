A Roma e nel Lazio, tra sabato 30 maggio e martedì 2 giugno 2026, il ponte si apre con sole, caldo e alta pressione, ma potrebbe chiudersi con un tempo più incerto. È questo, in sostanza, il quadro tracciato dal meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati: una prima parte più stabile, soprattutto per chi resta in città o punta al litorale romano, e una seconda parte da seguire con più attenzione, perché da lunedì tra Appennino, zone interne e poi forse anche sul resto della regione potrebbero tornare instabilità, piogge e temporali. Sulla Festa della Repubblica, infatti, pesa l’ipotesi di una perturbazione atlantica.

Sabato 30 maggio, giornata da piena estate: sole e fino a 30 gradi a Roma

Per sabato 30 maggio il copione è il più semplice di tutto il ponte: alta pressione sul Lazio, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in salita. A Roma si può arrivare intorno ai 30 gradi. Galbiati parla di una “giornata estiva”, e in effetti il quadro è quello: aria asciutta, luce limpida, poche nuvole. In città il caldo si farà sentire soprattutto nelle ore centrali, tra tarda mattinata e primo pomeriggio. Sul mare andrà un po’ meglio, con una brezza debole che renderà l’aria più sopportabile.

La stabilità dovrebbe riguardare quasi tutta la regione. Chi pensa a una gita verso Ostia, Fregene, il litorale pontino o i laghi troverà condizioni favorevoli, più da inizio estate che da fine maggio. Non sono attesi fenomeni di rilievo. Il punto, semmai, è un altro: il ponte parte con il sole, ma non è detto che finisca allo stesso modo.

Domenica 31 maggio, più nuvole e vento dal mare: ecco cosa cambia tra Roma, costa e Appennino

Anche domenica 31 maggio resta, nel complesso, una giornata buona. Ma rispetto a sabato qualcosa cambia. Secondo Meteo Expert sono attese nuvole passeggere, più presenti soprattutto sulle zone appenniniche, senza piogge significative almeno allo stato attuale. Su Roma, invece, è previsto un vento dal mare, che potrebbe alleggerire un po’ la sensazione di caldo, specie nei quartieri più esposti verso ovest.

Sarà quindi una domenica meno luminosa, meno compatta del sabato, ma non rovinata. Sul litorale romano il cielo potrà alternare schiarite e annuvolamenti, con condizioni comunque favorevoli per stare all’aperto. Sulle aree dell’Appennino, invece, le nubi del pomeriggio potranno essere più presenti. Nessun allarme, per ora. Più che altro, il primo segnale di un cambiamento. Galbiati lo dice chiaramente: la parte migliore del ponte sarà la prima, il finale invece può diventare più mosso.

Lunedì 1 giugno, tornano instabilità e rovesci nelle zone interne

Con lunedì 1 giugno il tempo cambia passo. Le previsioni parlano di un ritorno dell’instabilità sulle aree interne del Lazio, soprattutto lungo i settori appenninici e sui rilievi, dove nelle ore più calde potranno formarsi piogge e temporali. Galbiati invita però alla prudenza: i fenomeni, almeno per ora, dovrebbero concentrarsi soprattutto lontano dalla costa e non coinvolgere in modo diretto né Roma né il litorale.

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È il classico schema di inizio estate: mattina spesso tranquilla, poi nubi in sviluppo sui monti e locali rovesci tra pomeriggio e sera. La distribuzione dei fenomeni, però, resta irregolare. Tradotto: non pioverà ovunque e non tutte le zone interne saranno colpite allo stesso modo. Chi ha in programma spostamenti verso l’Appennino laziale, aree collinari o percorsi di trekking farà bene a controllare gli aggiornamenti, perché i temporali di calore possono nascere in fretta. In città, invece, il caldo dovrebbe restare, anche se con un’atmosfera meno stabile rispetto al weekend.

Martedì 2 giugno, Festa della Repubblica sotto osservazione: possibile peggioramento dal Nord

Il passaggio più delicato, almeno sulla carta, è atteso per martedì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica. Secondo il meteorologo di Meteo Expert, una perturbazione atlantica in arrivo sul Nord Italia potrebbe spingersi anche sulle regioni centrali, compreso il Lazio, aprendo la strada a un possibile peggioramento con piogge e temporali. È una previsione che ha ancora bisogno di conferme, perché molto dipenderà dalla traiettoria del fronte e dai tempi con cui entrerà sulla regione.

Il dato, però, è chiaro: rispetto al sabato di pieno sole, il 2 giugno è la giornata più esposta a un cambio di scenario, anche nelle zone fin qui rimaste ai margini. Se il peggioramento sarà confermato, potrebbe interessare non solo i rilievi ma aree più ampie del territorio regionale. Su Roma, al momento, è presto per dire se i fenomeni saranno diffusi o solo locali. Le prossime ore serviranno a chiarire meglio tempi e intensità. Per adesso il ponte si legge così: partenza estiva, finale più incerto. E in questi casi, con il meteo, basta poco perché cambi tutto.