Per molti è arrivato finalmente il momento di iniziare a programmare le vacanze estive, scegliendo le mete più interessanti e economiche della stagione. Proprio sul fronte economia, molte famiglie sceglieranno di optare per delle ferie più contenuto, per non gravare sui risparmi messi da parte durante l’anno.

Molti dovranno fare delle rinunce, magari passando le tanto attese vacanze in casa, mentre i più fortunati potranno trasferirsi in qualche residenza estiva. Ma non tutto è perduto, perché quest’anno tra tutte le mete disponibili, è tornata in auge una delle più economiche e affascinanti, da non perdere.

La meta low cost per delle vacanze top

C’è un angolo d’Europa dove il tempo sembra rallentare, i colori si fanno più vivi e il rumore della città lascia spazio al suono delle onde. Non è una meta esotica lontana, né un sogno irraggiungibile, ma un piccolo paradiso, ancora poco battuto dal turismo di massa e dalla folla oppressiva.

Stiamo parlando di Ksamil, piccola perla sulla Riviera Albanese, una di quelle mete che stupiscono i turisti sia per bellezza che per convenienza. Spiagge di sabbia chiara, mare cristallino e una quiete che rilassa l’anima, una destinazione perfetta per chi cerca una vacanza low cost, senza rinunce.

A pochi passi dal mare sorgono qua e là strutture semplici, paesini fatti di viuzze e case accoglienti, di storie e leggende della tradizione. Tutti godono anche di una splendida vista sul mare, ideale per sorseggiare un drink al tramonto direttamente dal balcone, come se bastasse allungare una mano per toccare l’acqua.

Per raggiungere Ksamil, il modo migliore è atterrare a Tirana e noleggiare un’auto o prendere un autobus, dista circa tre ore e mezza dalla capitale. Sin da subito si possono ammirare le meraviglie albanesi, attraversando lentamente su ruote paesaggi suggestivi persi tra montagne, villaggi e tratti costieri.

Una volta arrivati, poi, tutto è a portata di mano, le spiagge sono raggiungibili a piedi, i ristorantini offrono pesce fresco e i prezzi sono decisamente competitivi. Quando il turismo non prende il sopravvento, i sapori e lo stile di vita rimangono genuini, rispettando la tradizione e la vita del luogo.

Tra le escursioni imperdibili c’è quella che porta a Saranda, la cittadina vicina perfetta per una passeggiata serale o un gelato fronte mare. Un’altra perla della zona da non perdere è il Blue Eye, una sorgente naturale dalle acque turchesi che lascia senza fiato per la sua bellezza.

Per chi ama la storia, invece, ci sono il Parco Archeologico di Butrint e il Castello di Lekuresi, un vero e proprio viaggio nel tempo. Due siti ben conservati, anche se immersi nella natura, dove rovine antiche si fondono con la vegetazione mediterranea, creando un paesaggio quasi onirico.