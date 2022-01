La calma e il silenzio delle montagne, la neve, il bombardino con la panna, gli après-ski, i tramonti indimenticabili sulle cime delle montagne appena si finisce di sciare, gli hotel con le accoglienti camere arredate completamente in legno. Queste sono le vacanze invernali in Val di Fassa.

La Val di Fassa è una magnifica Valle situata tra le province di Bolzano e Belluno, nel nord del Trentino. Immersi nella natura e circondati a 360° dalle dolomiti, e da alcuni gruppi dolomitici patrimonio dell’Unesco come la Marmolada, la Val di Fassa è un’eccellente meta turistica che offre infinite opportunità sia d’estate che d’inverno.

Se avete scelto la Val di Fassa come meta per le vostre vacanze invernali sicuramente non vi annoierete, le attività che potrete fare sono tantissime, prime fra tutte ovviamente, sciare. Se non siete capaci non c’è problema, abbiamo pensato anche a delle valide alternative per permettervi di godervi al massimo la vostra vacanza.

Cosa fare durante una vacanza invernale in Val di Fassa

1- Sciare sulle Dolomiti

Tra le cose da fare durante una vacanza invernale nella Val di Fassa, non si può non parlare dello sci.

Le piste della Val di Fassa si estendono per 210 km e permettono di sciare fino a 2630 metri di altitudine. La Val di Fassa si inserisce nel carosello sciistico Dolomiti Superski, il comprensorio sciistico più grande d’Italia a cavallo tra il veneto e il Trentino Alto Adige. Un unico Skipass permette di sciare su 1246 Km di piste e di attraversare 12 valli delle Dolomiti, raggiungendo persino Cortina d’Ampezzo, le Tre Cime di Lavaredo, la Val Gardena e la Marmolada. Se amate sciare questo posto diventerà il vostro paradiso.

Oltre alle innumerevoli quantità di piste, potete scegliere di percorrere alcuni percorsi tematici come il Sellaronda, un itinerario circolare di 40 Km da percorrere interamente con gli sci. Il Sellaronda permette di attraversare 4 passi, aggirando la catena del Sella. L’itinerario può essere percorso sia in senso orario, seguendo le indicazioni arancioni, che in senso antiorario, seguendo le indicazioni verdi.

Alle 16.30, quando gli impianti iniziano a chiudere, non dovete assolutamente perdervi gli après-ski, ovvero un aperitivo nei locali che si trovano al termine delle piste. Potrete divertirvi, ballare, ma soprattutto ammirare il fenomenale tramonto sulle dolomiti, quando i raggi del sole colorano di rosa le pareti delle montagne e danno vita al fenomeno dell’Enrosadira.

Se non possiedi gli sci nei paesi della valle trovi numerosi negozi che affittano l’attrezzatura completa per l’intera giornata. Il costo si aggira intorno ai 30€ al giorno per sci, scarponi, casco e bastoncini. Se vi trovate a Campitello di Fassa provate a passare da Mountain Like, si trova vicino alla funivia per salire sulle piste e permette anche di affittare gli armadietti per tenere l’attrezzatura durante la notte nel caso in cui non abbiate spazio in macchina e dove alloggiate.

2- Percorsi con le ciaspole

Non sai sciare ma ami comunque fare dello sport? Prova le ciaspole!

In Val di Fassa le camminate che si possono fare con le ciaspole sono tantissime. Ci si addentra nelle valli e ci si gode la montagna nel suo assoluto silenzio, lontani dal traffico e dal casino delle piste sciistiche.

Qui potete trovare alcuni degli itinerari più belli: dovrete solo scegliere il grado di difficoltà e il tempo che siete disposti a camminare

Come per gli sci, anche se non possiedi le ciaspole puoi comunque affittarle in uno dei negozi della valle.

3- Passeggiate a cavallo

Perchè non provare qualcosa di nuovo come una passeggiata a cavallo sulla neve? Sia che tu sia un esperto o un principiante potrai vivere questa indimenticabile esperienza.

I maneggi nella valle sono numerosi e ognuno offre diverse tipologie di percorsi.

Se viaggiate con dei bambini che amano gli animali non perdete l’occasione di regalargli la possibilità di fare la loro prima cavalcata in groppa ad un pony. Questa vacanza per loro sarà memorabile.

4- Relax alle terme

Chi ha detto che in una vacanza invernale si debba per forza sciare e fare sport? Se per te vacanza è sinonimo di relax, le terme saranno sicuramente uno dei tuoi luoghi preferiti e in Val di Fassa di certo non mancano.

Per una giornata all’insegna del relax opta per QC Terme Dolomiti o Terme Dolomia (entrambe a Pozza di Fassa), altrimenti se cerchi anche un po’ di divertimenti prenota da Aquapark Vidor, 4000 mq di parco acquatico con scivoli e 4 piscine per grandi e piccoli con vista panoramica sulle dolomiti.

Dove dormire in Val di Fassa

Essendo una località molto turistica, gli alloggi in Val di Fassa non mancano. Se vi spostate in camper potete trovare campeggi, altrimenti potete prenotare una stanza in hotel oppure affittare una casa vacanza.

Se durante le vostre vacanze invernali in Val di Fassa volete principalmente sciare, il consiglio è di trovare un alloggio a Canazei e Campitello, non solo sono i centri abitati più grandi della zona e quindi offrono locali di intrattenimento per la sera, ma soprattutto sono vicini ai principali impianti di risalita per raggiungere le piste.

Sul sito principale Val di Fassa troverete tutte le informazioni che vi serviranno.

