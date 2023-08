Sei un amante dei viaggi ma non sei mai andato in crociera? Allora devi assolutamente vivere per la prima volta questa esperienza immersiva, che non ha nulla a che vedere con i classici viaggi a cui si è abituati.

Se non hai voglia di organizzare un intero itinerario da seguire durante la tua prossima vacanza, la soluzione più comoda per te è quella di salire a bordo di una nave di Costa Crociere e goderti il relax. Avrai modo di staccare la spina dalla tua quotidianità e dalle abitudini per immergerti in un ampio spazio pieno di divertimento e cose interessanti da fare.

Andare in crociera è consigliato ai giovani?

Non a tutti piace cercare l’avventura quando si viaggia: c’è chi preferisce la comodità e vuole avere tutto sotto controllo. Questo vale soprattutto per le famiglie, in particolare per quelle che si spostano da casa con bambini, le quali hanno esigenze specifiche e diverse da quelle dei viaggiatori solitari o da coloro che raggiungono mete lontane in coppia o tra amici.

Anche il fattore dell’età potrebbe avere un ruolo di rilievo nella scelta della tipologia di viaggio da fare; questo non significa che solo le persone adulte optino per la crociera: anzi sono tantissimi i giovani che ogni anno prediligono questa soluzione, in quanto a bordo sono presenti tutti i comfort possibili, comprese discoteche, locali, piscine, ristoranti, sale giochi e molto altro. Chiaramente, però, coloro che non hanno voglia di prendere diversi mezzi di trasporto per spostarsi da una meta all’altra trovano nella crociera un mezzo per vivere la propria vacanza in tutta comodità

Vivi un’estate in Grecia con le crociere nel Mediterraneo – Foto di Johnny Africa su Unsplash

Il fascino del Mediterraneo, alla scoperta della Grecia

Una delle crociere di Costa Crociere più amate dalle persone durante l’estate è quella che interessa il Mediterraneo e, in particolare, la Grecia. Sono diversi gli itinerari proposti dalla compagnia di navigazione, con partenze da porti italiani come Genova o Bari. Senza dubbio, quelle più frequenti sono le crociere isole greche, che toccano fra le altre le celebri Corfù, Santorini e Mykonos, ma anche la capitale Atene, ricca di una storia millenaria. Qui si potranno visitare monumenti importantissimi come l’Acropoli, simbolo della grandezza dell’antica Grecia, e vedere la modernità che si fonde perfettamente alla parte storica.

Ad ogni meta c’è la possibilità di fermarsi per scoprire le bellezze e le attrazioni turistiche del posto, ma anche per rilassarsi nelle spiagge dalle acque cristalline.

Le crociere Mediterraneo sono una grande opportunità per scoprire lingue e tradizioni differenti in un unico viaggio, immergendosi in posti paradisiaci. Inoltre, la Grecia vanta una cucina gustosa e genuina e la crociera è una possibilità per provare piatti tipici di più località in pochi giorni.

Le crociere nel Mediterraneo passano anche da altre mete molto interessanti, come Istanbul, Malta, Barcellona, Ibiza e alcune città d’Italia. La Spagna, ad esempio è un’altra delle destinazioni più ambite soprattutto dai giovani, perché ricca di luoghi da visitare, spiagge, locali per divertirsi e tanto buon cibo.

Cosa fare a bordo di una nave di Costa Crociere

Costa Crociere è una compagnia italiana che propone ai viaggiatori navi di alto livello, a bordo delle quali è possibile vivere un vero e proprio sogno. Chi non ha mai fatto una crociera, probabilmente non si rende conto delle possibilità di divertimento che ci sono a bordo di una di queste navi. Infatti, i turisti troveranno tantissimi ristoranti classici e punti ristoro gourmet. Inoltre, si può usufruire dei bar a bordo per sorseggiare un gustoso cocktail in compagnia dei propri amici.

Durante la navigazione, sulle navi di Costa Crociere non ci si annoia mai: di giorno, ci si può rilassare a bordo piscina oppure nel centro benessere ed estetico a disposizione dei passeggeri, dove è possibile prenotare trattamenti per il viso e per il corpo, ma anche massaggi, manicure, pedicure e molto altro. Sono presenti sale giochi per adulti e per i più piccoli: i genitori, infatti, potranno concedersi del tempo per sé e rilassarsi mentre i propri bambini giocano e socializzano. Inoltre, gli amanti dello shopping non rimarranno delusi.

Sono tantissimi i negozi che propongono abbigliamento, make-up, profumi, prodotti per la cura della persona, giocattoli, cibo e bevande e molto altro. Sarà come camminare nelle vie di una grande città. Scivoli d’acqua e discoteche in cui trascorrere la notte tra musica, DJ set e ballo completano il servizio sulla nave da crociera, che ha la capacità di cambiare totalmente il proprio modo di vivere una vacanza.

Le cabine sono ampie e pulite: dispongono di tutti i comfort e di bagno privato, anche in base alla tipologia scelta. I passeggeri troveranno le cabine base, singole, doppie o per famiglie, con vista o con balcone.