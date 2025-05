Se state cercando una vacanza indimenticabile da trascorrere con le amiche senza dover svuotare il portafoglio, siete nel posto giusto. In Europa e in Italia ci sono luoghi incantevoli che non solo vi faranno vivere esperienze memorabili, ma che saranno anche perfetti per arricchire la vostra gallery su Instagram. Ecco cinque mete economiche ma super instagrammabili, ideali per una fuga estiva con le amiche.

Le 5 destinazioni per una vacanza bellissima ed economica

Cracovia è una delle destinazioni europee più apprezzate per chi cerca un mix di bellezza e convenienza. Questa città polacca è un vero gioiello, con il suo centro storico che è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. La Piazza del Mercato, con i suoi palazzi storici e i vivaci mercatini, è il cuore pulsante della città e un luogo perfetto per scattare foto. Non dimenticate di visitare il Castello di Wawel, un’imponente fortezza che offre panorami mozzafiato sul fiume Vistola. Cracovia è anche famosa per il quartiere ebraico di Kazimierz, ricco di storia e cultura, dove potete gustare piatti tipici in caffè storici a prezzi contenuti. La vita notturna è vivace e variegata, con bar e club che offrono intrattenimento per tutte le preferenze.

Se la vostra idea di vacanza ideale include sole, mare e tanto divertimento, l’Isola di Pag in Croazia è la scelta perfetta. Famosa per la sua spiaggia Zrće, il vero epicentro della movida croata, Pag è una destinazione che combina la bellezza naturale con una vita notturna scatenata. Qui potete rilassarvi durante il giorno sulle spiagge di sabbia bianca e tuffarvi in acque cristalline, mentre la sera vi aspettano eventi e concerti nei beach club. I prezzi per cibo e alloggio sono molto competitivi, permettendovi di godervi una settimana di avventure senza pesare sul budget. Non dimenticate di arrivare sulla spiaggia al tramonto: la vista è semplicemente spettacolare e perfetta per scatti indimenticabili.

Budva, situata sulla costa montenegrina, è una meta che sta rapidamente guadagnando popolarità tra i viaggiatori, ma rimane ancora in gran parte sconosciuta. Questo incantevole centro storico è un mix di architettura medievale e spiagge incantevoli, rendendolo un luogo ideale per una vacanza tra amiche. Le stradine acciottolate del centro storico sono piene di fascino e offrono numerosi angoli pittoreschi per fotografie. La vita notturna di Budva è altrettanto vivace, con una varietà di bar e club che vi faranno ballare fino all’alba. E la cosa migliore è che i prezzi sono molto più accessibili rispetto ad altre località balneari più famose.

Cipro è un’isola che merita di essere scoperta, con le sue spiagge da sogno e le antiche rovine. Questa destinazione è perfetta per chi cerca una combinazione di relax e avventura, senza il caos delle località più affollate. Le acque turchesi e le spiagge di sabbia bianca sono un vero e proprio paradiso per gli amanti delle foto. Non dimenticate di visitare i siti archeologici, come Pafos, patrimonio dell’UNESCO, che raccontano la storia millenaria dell’isola. Cipro è anche una meta economica, con un’ampia scelta di ristoranti e alloggi a prezzi competitivi.

Infine, non potete perdervi Tropea, una delle destinazioni italiane più belle e affascinanti. Questa cittadina calabrese, conosciuta come la “Perla del Tirreno”, è famosa per il suo centro storico incantevole e le sue spiagge da cartolina. Arroccata su una scogliera, Tropea offre panorami mozzafiato e un’atmosfera romantica. Le sue botteghe artigianali e i ristoranti tipici vi faranno vivere un’esperienza autentica, con piatti della tradizione calabrese a prezzi accessibili.