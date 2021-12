Alcune curiosità sul commercio elettronico

Il commercio elettronico è in continua espansione ed evoluzione; partito grazie alle innovazioni in materia tecnologica che hanno permesso di veder crescere i fatturati delle vendite a distanza – sempre più cospicue nel periodo del Covid e che cresceranno nel corso dei prossimi anni – è ormai una certezza granitica del nuovo modo di intendere le vendite. La vendita di prodotti online ormai prevede una scelta molto vasta, di articoli di ogni genere e natura, che possono essere acquistati da casa e senza dover girare di negozio in negozio. Infatti online è possibile acquistare qualsiasi tipo di prodotto come ad esempio dei gadget personalizzati Maxilia, quest’ultima un’azienda che vende merchandising su misura e che gode di molta fama e successo, perché permette alla clientela di ottenere un prodotto davvero unico. Una curiosità: l‘Italia risulta essere la quarta nazione per il numero di acquisti effettuati in rete!

Ecommerce in continua espansione ed evoluzione

Sembra che le categorie più acquistate in rete siano gli articoli sportivi, dalle scarpe alle maglie, fino alle tute, e pare che il definitivo boom per quanto riguarda il commercio elettronico si avrà nel 2022. Con Netflix e con le altre piattaforme di streaming si è detto addio in modo quasi definitivo ai dvd e in generale al modo in cui si ha accesso ai contenuti video in tv: una vera rivoluzione che ha imposto un nuovo modo di intendere la televisione. Inoltre, ad acquistare di più sui negozi sul web sono gli uomini, che non amano girare per negozi e fare shopping. Un’altra curiosità legata al mondo dell’ecommerce è che il servizio clienti offre un’assistenza migliore e più capillare, con la sua presenza costante e la disponibilità, più che in qualsiasi altro negozio.

Pizza Hut: la prima azienda che fece ordinare la pizza online

Se Pizza Hut è stata la prima azienda ad offrire la possibilità di ordinare una pizza dal divano di casa, nel corso degli anni sono nati i negozi online che in alcuni casi hanno sostituito quelli fisici: un successo crescente, che non si arresta, e che porterà negli anni futuri ad un boom degli acquisti online, fin quasi al 95%! Amazon fu uno dei primi siti di ecommerce a debuttare nel lontano 1995, ma divenne il colosso che è oggi solo nei primi anni del 2000, fino al successo planetario registrato negli ultimi anni. Un’altra curiosità che riguarda il commercio elettronico è legata alla tipologia di acquisto che viene effettuato: spesso il cliente, infatti, inizia il suo acquisto da un dispositivo, ad esempio un tablet, e lo conclude poi da un altro, un pc o dal telefono: un modo di comprare versatile e semplice, e che risulta molto comodo per tutti i tipi di clienti. Gli ecommerce, partiti come scelta per pochi, stanno mano a mano convincendo anche i più scettici, quelli che non hanno molto in uso la tecnologia e quelli che preferiscono provare un prodotto prima di acquistarlo. La possibilità di potere scegliere tra diversi metodi di pagamento, inoltre, rende l’esperienza di acquisto ancora più comoda e pratica.