Convenienza formato famiglia su Onlinestore.it, dai grandi elettrodomestici all’elettronica

Onlinestore è l’e-commerce per chi è alla ricerca di un catalogo composto da brand prestigiosi, con migliaia di articoli, a cui sono applicati saldi e promozioni, che assicurano un concreto risparmio. Con la tranquillità di potersi rivolgere a un servizio di assistenza professionale. L’offerta va dai grandi elettrodomestici ai prodotti per l’infanzia, dai televisori agli utensili per il fai da te. Tutto quello che serve per casa e tempo libero con garanzia ufficiale, pagamenti sicuri e spedizione veloce.

Operativo nel mercato digitale dal 2001, www.onlinestore.it è tra i principali e-commerce del panorama nazionale con più di un milione di visite al mese, oltre 50 milioni di fatturato annuo (al netto d’IVA) e migliaia di feedback positivi. Traguardi tagliati grazie all’efficace combinazione di qualità, convenienza e attenzione verso il cliente. Uno staff di oltre 30 persone lavora ogni giorno per fornire massima sicurezza, serietà e precisione in ogni ordine.

La proposta comprende migliaia di prodotti. Ci sono grandi elettrodomestici, hi-tech, elettronica, e-mobility, arredamento, prodotti per il giardino e il fai da te. In catalogo trovano spazio anche articoli per auto e moto. Sezione a cui si sono recentemente aggiunti gli pneumatici: brand leader di settore come Pirelli, Michelin, Goodyear, Bridgestone e Continental con sconti fino al 50%.

Piccoli e grandi elettrodomestici con pagamenti sicuri e Onlinestore Protection

L’interesse di molti clienti si concentra su grandi e piccoli elettrodomestici. Segmenti della proposta di cui fanno parte frigoriferi, asciugatrici, lavatrici, forni, robot da cucina, frullatori, eccetera. In particolare tra i piccoli elettrodomestici i clienti hanno dimostrato di apprezzare la sezione Aspirapolvere, dove Miele, Lavorwash, Rowenta, Samsung e De Longhi figurano nell’ambito dei prodotti più venduti.

Tra le sezioni più gettonate della clientela rientrano inoltre i forni. E anche in questo caso i marchi in catalogo sono tra i più prestigiosi: non solo Whirlpool ed Electrolux, ma anche Bosch, Sharp, Panasonic, Franke.

L’acquisto avviene in pochi istanti e con la comodità di restare sul divano di casa, sfruttando sistemi di pagamento sicuri (bonifico bancario, carta di credito, PayPal, Amazon Pay e finanziamento) e approfittando dell’assistenza sugli ordini fornita dal preparato customer care.

La sicurezza riguarda ogni aspetto dello shopping. Su Onlinestore.it la garanzia ufficiale di 2 anni viene applicata a tutti i prodotti, ed è disponibile la copertura Onlinestore Protection. È una polizza Allianz attivabile online che assicura gli acquisti contro danni accidentali e furto: validità in tutto il mondo, nessun costo nascosto né rinnovo automatico e la durata è definita dall’acquirente.