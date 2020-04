Goku spiega la fase 2 in questo video

Cosa cambia con la fase 2? Niente, e menomale. Per chi ancora non l’avesse capito, ve lo spiega il presidente Goku in questo video dello youtuber Cartoni Morti, aka Andrea Lorenzon.

Con la fase 2, dal 4 maggio, può lavorare chi fa manifattura, consentita la vendita di cibo d’asporto e si possono finalmente andare trovare i famosi congiunti, ossia i rapporti stabili. Possiamo vederli (beati voi), ma questo non significa via libera per tutti. Non significa inventare congiunti o trovare escamotage per vedere anche gli amici, perchè questo significa essere furbi, violare la legge, e non aver capito a fondo in che situazione ci troviamo.

È vero, bisognerebbe fare una differenziazione tra regione a regione, ma al momento non è così. Dunque, se sento ancora parlare di congiunti, se sento ancora chiedersi che cosa si intende con “congiunti”, se sento ancora lamentarsi del fatto che con la fase 2 non è cambiato nulla… non so cosa faccio, ma qualcosa faccio, magari mi trasformo in Goku per dirvi, come dice lui, che: “se scopro che fate i party con i congiunti mi fate davvero arrabbiare“. L’hashtag rimane sempre quello: #restate a casa. Se non rispettiamo le regole la curva risalirà.