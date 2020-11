Moda 0-16, dal web a casa tua: Fantaztico, i migliori marchi

COMUNICATO STAMPA

I suoi 20.000 clienti Fantaztico li ha conquistati grazie a un catalogo con 2.000 modelli a stagione e un customer care pronto a guidarli nelle scelte, consigliarli e dare risposte a qualunque dubbio. Dal 2010 l’e-commerce propone un’esperienza pensata per un acquisto che è sinonimo di soddisfazione: dai migliori marchi (Brums, Bimbus, Pepe Jeans, Adidas, Esprit, Levi’s e Disney, solo per citarne alcuni) al reso gratuito. E con il Black Friday 2020 s’aggiungono tante nuove occasioni di risparmio, con sconti del 50% su un’ampia sezione dell’offerta.

Fantaztico è il negozio online di abbigliamento per bambini più apprezzato dalle mamme, perché è riuscito ad abbinare i top brand della moda 0-16 anni a condizioni d’acquisto uniche. La consegna è rapida e affidabile, la versione standard si realizza nell’arco di 2-3 giorni lavorativi, mentre quella espressa avviene entro le 12:00 del giorno lavorativo successivo.

Pagliaccetti, abiti, t-shirt, pantaloni, gonne, giacche, giubbotti, completini, camicie, intimo e tutine neonato sono solo alcune delle sezioni che compongono l’offerta di vestiti neonati. A cui va ad aggiungersi una proposta altrettanto ampia e completa per bambini e ragazzi.

Un assortimento vastissimo, che in tempi di Covid-19 si arricchisce di un accessorio straordinario: le mascherine. Tanti modelli (per adulti e bambini) lavabili e riutilizzabili, in tinta unita, con fantasie a cuoricini, stampe all-over e simpatici disegni.

Voglia di grandi promozioni? Preferire l’offerta di Fantaztico.com significa anche avvantaggiarsi di sconti fino al 70%. Scoprirli è semplice e porta a un risparmio garantito. Il cliente non deve far altro che navigare all’interno della sezione Outlet e visitare le pagine dedicate ai numerosi saldi, disposti in tanti periodi dell’anno. Tantissimi capi, calzature e accessori a prezzi insuperabili.

Oltre che ai bambini, Fantaztico pensa alle mamme. Per questo propone una dettagliata guida alle taglie e metodi di pagamento sicuri (carta di credito, PayPal, contrassegno, bonifico, Sisalpay, Sofort). Per qualunque inconveniente, il reso è gratuito.

E per chi è in dolce attesa o sta organizzando il battesimo, lo store propone il servizio “Lista Regali”. La soluzione per dire addio ai regali non graditi. Usarlo è semplicissimo. Basta registrarsi sul sito, selezionare i prodotti desiderati (pagliaccetti, completini, abiti, tutine neonato, ecc.) e condividere la lista con amici e parenti. Gli acquisti arrivano direttamente a casa del festeggiato, che può monitorare quali prodotti sono stati comperati e da chi.

