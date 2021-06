Trasformare casa è un gioco da ragazzi su BenasciuttiCasa.it, 10.000 prodotti e grandi firme

Bassetti, Zucchi, Caleffi, Gabel, Roberto Cavalli: tutto il meglio della biancheria per la casa è su www.benasciutticasa.it, lo store di riferimento per lo shopping casalingo. Propone oltre 10.000 articoli con spedizioni veloci, consegna gratuita per acquisti a partire da 59 euro, tante promozioni a tempo e assistenza multicanale.

Ad aver conquistato migliaia di clienti è una politica commerciale vincente in cui convergono la competitività di un’offerta completa e una qualità superiore. Il catalogo fornisce soluzioni per ogni ambiente: cucina, bagno, soggiorno e camera da letto. Un’interfaccia improntata alla semplicità e arricchita di preziosi filtri di ricerca rende pratica la scoperta del prodotto desiderato, che si tratti di copridivano, copriletti, lenzuola, coprirete, cuscini, copripoltrone, granfoulard e tessuti decorativi.

Per creare il bagno perfetto sono acquistabili accappatoio bambino, accappatoio donna, teli bagno, set da 3 o 5 pezzi e moltissimi accessori. Lo shopping casalingo s’articola anche in tanti prodotti per cucina e sala da pranzo: tovaglie, tovaglioli, presine, set barbecue, cestini e grembiuli.

L’arrivo della stagione calda è l’occasione ideale per rinnovare l’armadio con una trapunta estiva matrimoniale che sa avvolgere donando eleganza, grazie alla qualità di marchi quali Blumarine, Zucchi, Somma e le ricercate fantasie di Borbonese. Con un click su “Saldi” si possono scoprire occasioni da non lasciarsi sfuggire, con sconti che superano anche il 40%. Prezzi outlet su brand di punta del settore.

Ci sono soluzioni in grado di interpretare le diverse esigenze pratiche e lo stile che si vuole donare ai propri ambienti. Tutto quello che serve per personalizzare ogni stanza. Alle idee regalo, in particolare, BenasciuttiCasa ha destinato un’area dell’e-shop dove ci sono cadeau per coppie, Festa del Papà, San Valentino, matrimonio e altre occasioni.

A disposizione del cliente c’è un supporto accessibile via chat online, WhatsApp, email e telefono. Insomma, l’utente può sempre approfittare di consigli e risposte incentrate sulle sue richieste. E nella remota ipotesi di un acquisto sbagliato, il reso è possibile entro 30 giorni.

La ricerca del prodotto ideale avviene in pochi istanti, merito dei tanti e semplici filtri di selezione. La semplicità è del resto un tratto che caratterizza l’intera esperienza di shopping, come dimostrano la possibilità di compiere ordini telefonici e le modalità di pagamento rapide e sicure (PayPal, Amazon Pay, contrassegno, bonifico bancario, carte di credito).