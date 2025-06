L’ansia è una risposta naturale del corpo allo stress, ma quando diventa eccessiva, persistente o incontrollabile può trasformarsi in un problema debilitante. Gli attacchi di panico, in particolare, sono episodi improvvisi e intensi di paura o disagio, accompagnati da sintomi fisici come:

battito cardiaco accelerato,

difficoltà respiratoria,

sudorazione,

senso di svenimento,

paura di perdere il controllo o impazzire.

Molte persone che soffrono di ansia o attacchi di panico sperimentano anche una sensazione di dissociazione, come se si staccassero dalla realtà o dal proprio corpo. In questi casi, una tecnica utile e spesso efficace è il grounding.

La soluzione è il grounding?

Il grounding in psicologia è una tecnica utilizzata per aiutare le persone a gestire emozioni intense, ridurre l’ansia, contrastare la dissociazione e riconnettersi con il momento presente. È spesso usata nella terapia per disturbi come:

disturbo post-traumatico da stress (PTSD),

disturbi d’ansia,

attacchi di panico,

disturbo dissociativo,

depressione.

Cos’è concretamente il grounding

Il grounding agisce sul corpo e sulla mente per “ancorare” la persona al qui e ora. Alcuni esempi:

Tecniche fisiche:

Toccare un oggetto e descriverlo nei dettagli (temperatura, forma, consistenza).

Camminare lentamente prestando attenzione al contatto dei piedi con il suolo.

Spruzzare acqua fredda sul viso o tenere in mano un cubetto di ghiaccio.

Tecniche cognitive:

Elencare 5 cose che vedi, 4 che puoi toccare, 3 che puoi udire, 2 che puoi odorare, 1 che puoi gustare (tecnica dei 5 sensi).

Ripetere frasi rassicuranti tipo: “Sono al sicuro. Questo è solo un pensiero. Passerà.”

Tecniche emotive:

Parlare con se stessi in modo calmo e presente.

Visualizzare un luogo sicuro.

Personaggi famosi che praticano grounding (walking barefoot)

Luis Enrique, ex calciatore e ora allenatore, ha iniziato a praticare quotidianamente il grounding (camminare a piedi nudi sulla terra o sull’erba) come parte del suo allenamento mattutino, sia con la nazionale spagnola che ora al PSG.

I benefici osservati da Luis Enrique

Scomparsa totale delle allergie stagionali : da quando ha introdotto il grounding, ha notato che le sue allergie primaverili sono sparite .

Benessere fisico generale : miglioramenti nello stato infiammatorio e nella gestione del recupero muscolare .

Effetto rilassante e anti-stress: un modo semplice per “ricaricarsi” alleviando tensione mentale e stress grazie alla connessione con la natura .

Non solo Luis Enrique: anche membri dell’Atletico Madrid e altri calciatori del PSG hanno adottato il walking barefoot come pratica di benessere quotidiano.