Per gli italiani, oggi, la sostenibilità energetica, con occhio da una parte al rispetto delle norme green e dall’altra al risparmio, è un tema cruciale quando si parla di immobili privati. Nei prossimi anni, come richiesto dall’Unione Europea, del resto, dovremmo tutti apportare importanti modifiche alle nostre case.

Uno sforzo economico non da poco ma certamente necessario che assume un aspetto più importante, se vogliamo, in Italia, date le costruzioni “vecchie” che si trovano nel Paese. Ecco perché, la nuova offerta di Ikea è da prendere in considerazione.

Ikea e Svea Solar: cosa cambi volto alla tua casa

Parliamo del progetto che Ikea, insieme all’azienda Svea Solar, leader delle soluzioni energetiche innovative, ha lanciato in questi giorni. Si tratta in realtà di due proposte, ma molto concrete, per favorire la transizione energetica nelle nostre case. Da una parte le pompe di calore ad alta efficienza per il riscaldamento domestico, dall’altra le colonnine di ricarica elettrica per i veicoli elettrici poste fuori casa.

Secondo l’International Energy Agency, entro il 2030 la tecnologia delle pompe di calore copriranno la metà del fabbisogno globale di riscaldamento. Si tratta, al momento, del metodo più efficiente per ridurre il consumo di gas e al tempo stesso migliorare il sistema di riscaldamento residenziale. L’Italia rappresenta uno dei Paesi all’avanguardia sul tema, con il secondo posto in UE per pompe di calore installate.

Dunque le pompe di calore sono perfette per chi vuole ottimizzare la gestione termica della casa, riducendo consumi ed emissioni. ed è quei entra in gioco l’offerta Ikea – Svea Solar. Basterà recarsi in un negozio Ikea, oppure tramite sito, e un consulente Svea Solar vi contatterà, fornendovi un preventivo chiaro e completo, assistenza personalizzato e supporto per sopralluogo e installazione.

Come detto, non ci sono solo pompe di calore nel progetto, ma anche l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Va inoltre ricordato che queste offerte si aggiungono a quelle già presenti, in Italia, di Ikea sui pannelli fotovoltaici. Sarebbe anche possibile unire i tre progetti – pompe di calore, colonnine elettriche e pannelli fotovoltaici – per far fare un salto di qualità alla propria casa (anche per aumentarne il prezzo).